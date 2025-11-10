Slepý návrat ke kořenům není řešením, říká nový předseda TOP 09 Havel

28 minut
TOP 09 má od víkendu nového předsedu, vede ji bývalý místopředseda Matěj Ondřej Havel. Ve straně se podle něj v současnosti povedou vnitřní diskuse o idejích i o tom, co má nabízet veřejnosti. „Slepý návrat ke kořenům, ke kterému mají tendence lecjaké spolky, někdy církve nebo politické strany, nikdy není řešením. Návrat do minulosti přece nevede k budoucnosti,“ vyjádřil se. Znovuzapojení spoluzakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska, po němž někteří členové volají, nezavrhuje. „Spolupráci se nebráním. Míč je na jeho straně,“ řekl moderátorce Tereze Řezníčkové.