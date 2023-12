Vystrčil vyzval v adventním projevu k respektu a smířlivosti. Varoval před populisty

Podle předsedy Senátu je potřeba si naopak přiznat, že v minulosti všichni dělali chyby, že neexistují jednoduchá řešení, jak dát věci do pořádku, a že by všichni měli být kritičtí nejen k ostatním, ale i k sobě, být sebevědomí a nenechat se obelhávat.

„V demokracii by nikdo neměl na úkor slabšího bezohledně využívat svoji převahu. Stejně tak by v demokracii nikdo neměl za každou cenu bezohledně blokovat řešení, které má podporu většiny," řekl Vystrčil. Pokud toto chování zvláště politiků bude pokračovat, rozvoj země se podle předsedy Senátu zastaví a vzroste nedůvěra v parlamentní systém.

Je to o naší ochotě překročit vlastní stín, říká Vystrčil o podpoře Izraele a Ukrajiny

Lidé by si měli například přiznat, že souhlasili s prohlubováním závislosti na levných energiích a surovinách z Ruska nebo na výrobcích a lécích Číny kvůli naivní a nezodpovědné hospodářské politice za několika minulých vlád a minulých prezidentů, uvedl Vystrčil.

„Když se potom stanete závislým na tom, co bytostně potřebujete k životu, skončíte zcela v hrsti toho, kdo vám to může poskytnout,“ poznamenal předseda Senátu. Nejen politici by podle něj měli změnit své chování a naučit se myslet i na vzdálenější budoucnost.

„A měli bychom v tomto spolupracovat, ne si házet klacky pod nohy,“ řekl v projevu šéf horní parlamentní komory. Češi podle něj dokázali v minulosti úžasné věci proto, že vždy uměli v důležitých věcech spojit síly, a ne jít proti sobě.