Školní oborové soutěže mohou být „olympiády“. ČOV byl původně proti

Školní vědomostní soutěže se budou moci nadále nazývat „olympiáda“. Ministerstvo školství společně s Českým olympijským výborem (ČOV) vytvoří malou expertní skupinu, která připraví stručnou metodiku pro pořadatele. Po setkání s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem to řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Výbor chtěl po pořadatelích vědomostních soutěží, aby přestali používat v názvu slovo olympiáda. Vycházel ze zákona o ochraně olympijských symbolik, problematické bylo podle něj zapojování komerčních partnerů soutěží.

V zákoně o ochraně olympijských symbolik se mimo jiné píše, že jakékoliv užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění.

Například biologická olympiáda dostala od ČOV stanovisko, podle kterého jí výbor souhlas s použitím výrazu „olympiáda“ neuděluje. Výbor stanovisko změní, avizoval v pondělí Kejval. „Olympiády jako takové vědomostní jsou nekomerční organizace a nekomerční soutěže, a tudíž tady nevidím žádný konflikt,“ uvedl.

„Věřím tomu, že už se nebudou opakovat podobné kolizní situace, kdy se někteří organizátoři obávali, že nebudou moci používat dokonce ani označení olympiáda. Nic takového nehrozí,“ oznámil Bek. Jde podle něj o to, jakým způsobem bude nastavená další komunikace a spolupráce například s komerčními partnery, kteří některé vědomostní soutěže podporují.

„Budeme se společně snažit ulehčit život organizátorům různých olympiád, musíme samozřejmě respektovat platný zákon, který platí od roku 2000, který se týká ochrany olympijských symbolik,“ doplnil. Podle ministra jde o to poskytnout organizátorům jasnou interpretaci mezí zákona.

Peněžní podpora soutěží

Stříbrnou medailí z Mezinárodní chemické olympiády, která se letos konala v Saúdské Arábii, se může pochlubit student Matěj Pěnička. Další tři čeští řešitelé získali dvě bronzové medaile a jednu zlatou. Na konci července se prosadili mezi víc jak třemi stovkami řešitelů z 89 zemí.

Na to, aby se až sem mohli probojovat přes národní kola, posílá ministerstvo školství organizátorům chemické olympiády přes půl milionu korun. Další stovky tisíc mají od sponzorů. Podle podmínek dotace musí sami sehnat alespoň deset procent.

„Je to takový začarovaný kruh, ministerstvo školství nám nedá dotaci, pokud nebudeme mít dotaci od sponzorů, ale český olympijský výbor nám nechce umožnit používat název olympiáda, protože podle jejich názoru jsme komerční aktivita a pracujeme se sponzory,“ sdělila ještě před vyjádřením po jednání ministerstva školství a ČOV předsedkyně Ústřední komise Chemické olympiády Petra Ménová.

Podle dřívějšího vyjádření právního zastoupení ČOV se řada „školních olympiád“ dostává na hranici, kdy jde již o klasickou „reklamní“, někdy až obchodní aktivitu spojenou s dalšími partnery, kteří spolu se svým logem/názvem firmy používají neoprávněně/bez souhlasu ČOV olympijské symbolikum – výraz olympiáda. To organizátoři oborových olympiád odmítají, z jejich pořádání nemají zisk.

Ministerstvo letos podpořilo tři desítky olympiád

Resort školství letos podpořil tři desítky vědomostních soutěží, které mají v názvu termín „olympiáda“. Na organizaci národních kol všech vědomostních soutěží šlo šest a půl milionu korun – z toho zhruba polovina ve prospěch právě „olympiád“. Na mezinárodní kola šly další čtyři miliony – ze tří čtvrtin byly určeny právě pro oborové olympiády.

Těch se každoročně účastní desítky tisíc žáků základních a středních škol. Třeba zmiňovanou chemickou olympiádu řeší pravidelně na šest tisíc dětí. Biologickou a zeměpisnou kolem osmnácti tisíc. A matematickou dokonce dvaadvacet tisíc dětí.

Právě matematická olympiáda má v tuzemsku nejdelší tradici. Její první kolo se konalo ve školním roce 1951/1952. Tehdy se ho zúčastnilo 1003 řešitelů.

Start úspěšné kariéry

Úspěch v těchto soutěžích je velmi často odrazovým můstkem k úspěšné kariéře. Těm nejlepším také otevře dveře na univerzity a do prestižních laboratoří. Například z vítěze národního kola biologické olympiády z roku 1981, Jana Konvalinky, je dnes ředitel prestižního Ústavu organické chemie a biochemie.

„Je to veliká sláva vyhrát národní kolo takové olympiády a pro mě to znamenalo, že se dostanu bez zkoušek na vysokou školu a že jsem zahájil kariéru v přírodních vědách. Pro mě to byl životní zlom,“ zavzpomínal Konvalinka.