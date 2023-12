Rusů a Bělorusů budou na olympiádě zřejmě jen jednotky, bojkot není namístě, myslí si šéf Národní sportovní agentury

Kritéria pro označení neutrálním sportovcem podle předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka splní jen nízký počet Rusů a Bělorusů. Na příštích olympijských hrách v Paříži jich tak podle něj budou pouze jednotky. Případný bojkot Her českými sportovci tak není namístě, je prakticky vyloučeno, že by Moskva mohla olympiádu využít ke své propagandě, prohlásil v pořadu Události, komentáře.

„Označení neutrálního sportovce se zakládá na naplnění řady kritérií, která jsou poměrně striktní a přísná. První z nich třeba je, že sportovec se musí na olympiádu kvalifikovat, nemá být spojen s žádnou silovou složkou toho státu, (…) neměl by otevřeně podporovat válečný konflikt,“ ujasnil Šebek. Sám si proto nedokáže představit, že by kritéria splňovalo mnoho sportovců, zřejmě to podle něj budou jen jednotky.

„Prakticky se dá vyloučit, že by výpravy měly čtyři sta sportovců, že by tam byly prezentovány národní symboly, hrála tam hymna, nic takového tam určitě nebude,“ poznamenal. Je tak podle něj prakticky vyloučeno, že by Rusko mohlo sportovní akci využít ke své propagandě či PR. Samotná Moskva stanovené podmínky odsoudila jako „diskriminační“, dle Šebka je taková situace pro ni „velkou ranou“.

Případný bojkot Her českými sportovci v této situaci není podle Šebka namístě. „Pokud by hrozilo, že se opravdu tam bude Rusko propagovat, tak by to možná bylo téma k úvaze, ale tato situace není důvodem k bojkotu.“