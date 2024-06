Rudišovi padesátníci prochází krizí, svěřují se pod Krvavým měsícem

Krvavý měsíc je nová hra spisovatele Jaroslava Rudiše, kterou napsal pro Národní divadlo Brno. Premiéru má v pátek v Redutě. Potěší především znalce brněnských reálií. Autor ve městě dva roky žil, a tak i děj zasadil do městské části Jundrov.

„Musil se nedokáže přizpůsobit dnešní době. Je to takovej boomer, který úplně nevypadl ze své doby, vlastně v ní zůstal, pořád ji adoruje a zůstává u svých písní, které ho v mládí oslovovaly a dávaly mu všechno,“ popisuje představitel Musila Petr Bláha. Roberta hraje Michal Bumbálek.

Dva bývalí spolužáci z germanistiky, kamarádi padesátníci, Musil a Robert, procházejí krizí pozdně středního věku. V současném světě se necítí úplně dobře, a tak nostalgicky utíkají do minulosti. Tedy do „devadesátek“.

„V té hře se dějí takové zvláštní věci na pomezí snu a halucinace. Je možné, že moji hrdinové tam sedí takhle už dvacet let a potkávají tam další postavy. Je to takové bezčasí,“ sděluje Rudiš.

Režisér si prý uvědomuje, že v padesáti letech se ještě od člověka očekává, že udrží tempo s rozvojem technologií a bude součástí moderního způsobu práce a života. „Kdežto sám padesátník spíše už začíná vzpomínat na to, jak před třiceti lety bylo všechno lepší, jak všechno bylo pravdivější. Kapely, lidi, vztahy,“ popsal Zielinski.

Padesátka podle Rudiše rozhodně není polovina života, jak si někteří z padesátníků myslí. „Spíš se jde do poslední třetiny. Ale řada z nás v tomto věku zažije jisté vzepětí energie a začne maličko blbnout a mě baví ten chaos pozorovat a psát o tom,“ uvedl Rudiš.

„Krvavý měsíc je takový spouštěč událostí, lidé mají najednou potřebu se svěřovat. Zjistíme, že každý má nějakou temnou minulost a spustí to řetězec událostí,“ dodává Zielinski. Jakých, to už musí diváci zjistit sami. Ať už se do divadla vydají ze zvědavosti nebo z nostalgie, těšit se můžou na hudbu Jiřího Hradila.

Člen skupin Tata Bojs či Umakart oceňuje na „devadesátkách“ to, že v nich hudebně naposledy vzniklo něco nového. „Elektronická hudba přeformátovala všechny žánry. Více začaly hrát basy a bicí a harmonie se trochu upozadila. Byla v tom cítit velká svoboda myšlení,“ doplnil Hradil.