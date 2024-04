Ivan Trojan dostal k šedesátinám Žáby a Křišťálový globus

Petr Zelenka vytvořil postavu muže, který natolik miluje svoji profesi, že žije ve svých snech a skutečný život mu uniká mezi prsty. „Je to mnohdy až naivní, ale ta naivita je upřímná,“ podotýká Ivan Trojan, který hru musí „utáhnout“ sám. Rekvizitář je jedinou postavou.

Raději má věci než lidi

„Je to i příběh člověka, který zjišťuje, že má silnější vztah k věcem než k lidem,“ prozrazuje Trojan. Hlavní hrdina se ani neváhá finančně zruinovat pro podle něj nejslavnější filmovou rekvizitu, kterou jsou sáňky z filmu Občan Kane.

Na první pohled žije schovaný ve skladu rekvizit šťastný život, i jeho ale nakonec doběhne osud všech ztroskotanců. „Zjišťujete, že to je všechno třeba úplně jinak a že je velká otázka, jestli si můžete vážit toho, co jste za těch šedesát let v životě udělal,“ říká Trojan, který sám oslaví šedesátiny na konci letošního června. Především jsou Žáby ale poctou lidem u filmu a divadla, na které není tolik vidět.

Cena karlovarského festivalu

Komedii Žáby nastudoval Ivan Trojan pod hlavičkou vlastní agentury a plánuje ji hrát na mimopražských scénách. Premiéru měla hra na Trojanově domovské scéně, tedy v Dejvickém divadle. To oznámilo také jednu novinku – novým uměleckým šéfem se od příštího roku stane režisér Jiří Havelka. Vystřídá Martina Myšičku, který chce opět více hrát.

Žáby uvidí mimo jiné diváci Karlovarského městského divadla. Ivan Trojan tam Žáby bude hrát v rámci doprovodného programu filmového festivalu, který se uskuteční na přelomu června a července. Festival se rozhodl letos Trojana ocenit Křišťálovým globem za mimořádný přínos české kinematografii.