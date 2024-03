Řidičské zkoušky na auto složily už tři tisíce mladších osmnácti let. Nehodu zatím nikdo nezpůsobil

Sedmnáctiletou Lucii Ballonovou čeká za rok maturita, a tak se bude muset věnovat učení. Řidičský průkaz proto chtěla řešit už nyní. „Když jsem měla možnost si ho udělat o rok dříve, tak jsem toho využila a myslím si, že je to i dobrá příležitost se v autě trochu rozjezdit,“ říká studentka.

Předčasně složily zkoušky tři tisíce mladých lidí. Zhruba pět set z nich čeká na vydání řidičského průkazu. K dohledu nad nimi se registrovalo 4900 mentorů.

Velký zájem potvrzují i autoškoly. V jedné z nich fungující v centru Prahy mají momentálně třicet žáků, kteří do ní docházejí před dovršením osmnácti let. Na řízení s mentorem se jich tu připravuje sedm. „Můžou začít jeden a půl roku před dosažením toho věku, což je teoreticky patnáct a půl, ale v reálu je to naprosto zbytečné začínat takhle brzy,“ podotkl provozovatel autoškoly Ondřej Horázný.

Příprava mladých řidičů je stejná jako u všech ostatních. Podle zkušeností některých autoškol naopak mladší žáci mají větší motivaci se na zkoušky připravit. „Jestli je mu sedmnáct nebo osmnáct nebo dvacet, pětadvacet... pak je to trošku složitější u těch starších. Čím později začnete s autoškolou, tak tím je to složitější,“ konstatoval učitel v autoškole Tibor Fodor.