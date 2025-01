Řetězce testují zálohování PET lahví, vesnické obchody mají obavy

„Ukazuje se, že zákazníci mají s těmito systémy zkušenost ze zahraničí, takže jsme nezaznamenali větší komplikaci, která by nás zaskočila nebo jsme na ni nebyli připraveni,“ tvrdí vedoucí pilotního projektu z Kauflandu Filip Šlampa. Tady jich lidé vložili do automatů už 635 tisíc.

Češi málo třídí sklo, promítá se to do cen lahví

Na zdejší trh se dostane ročně ke dvěma miliardám PET lahví. Plechovek přes osm set milionů a přibývá jich. Se žlutými kontejnery je to pořád stejné. Ideální je PET lahev zmačkat nebo sešlápnout, tak aby se jich tam vešlo co nejvíc a popeláři nepřeváželi vzduch.

„Když to někdo najde a bude to plné bláta, tak netuším, jestli to bude moci přijímat paní prodavačka, která tady krájí salámy,“ sděluje starosta Kaliště František Szczyrba (nestr.). Na automat zatím peníze nemají, a tak už raději počítá s tím, že bude muset ve volných chvílích dělat kurýra.

„Budu to od lidí vykupovat, paní prodavačka jim vyplatí zálohu, já to budu sbírat do většího pytle a vozit do většího supermarketu, kde to vrátím,“ plánuje. Nezávisle na sobě zvažují zatím stejný systém vracení i v rodinném obchodě ve Větrném Jeníkově. Důvodem je nedostatek místa.

„Prostory jsou malé, snažíme se vyhovět zákazníkům a máme pro každého nějaký jiný sortiment. Ale už se sem skoro nevejdeme,“ říká spolumajitel obchodu ve Větrném Jeníkově Jiří Vácha. Na sto metrech čtverečních našel Vácha jediné místo pro případný automat u vstupu. I tam by ale překážel.

Nový systém vracení PET lahví může být pro malé obchody existenční problém. „Nelze vyloučit, že může dojít k uzavření některých malých vesnických prodejen, neboť prodejna nebude schopna podmínky splnit,“ varuje člen představenstva Asociace českého tradičního obchodu Jiří Štorch.