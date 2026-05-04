Reportéři ČT odhalovali majitele podvodné solární elektrárny v Krušných horách

V Moldavě v Krušných horách je fotovoltaická elektrárna, po které chce stát vymáhat údajnou škodu asi půl miliardy korun. Její zástupci totiž podváděli při žádosti o výhodnou licenci, když předstírali, že je hotová, ač nebyla. Elektrárnu ale již dlouho oficiálně vlastní kyperská firma. Reportéři ČT pátrali po tom, kdo je jejím skutečným majitelem, a podařilo se jim pořídit rozhovor s podnikatelem a bývalým politikem odsouzeným za korupci Alexandrem Novákem, který byl jedním z původních spoluvlastníků elektrárny. K němu a jeho obchodnímu partnerovi Danielu Ježkovi vede mnoho stop i dnes.