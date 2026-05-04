Reportéři ČT odhalovali majitele podvodné solární elektrárny v Krušných horách

před 21 mminutami|Zdroj: ČT24
Reportéři ČT: Kam slunce nesvítí
V Moldavě v Krušných horách je fotovoltaická elektrárna, po které chce stát vymáhat údajnou škodu asi půl miliardy korun. Její zástupci totiž podváděli při žádosti o výhodnou licenci, když předstírali, že je hotová, ač nebyla. Elektrárnu ale již dlouho oficiálně vlastní kyperská firma. Reportéři ČT pátrali po tom, kdo je jejím skutečným majitelem, a podařilo se jim pořídit rozhovor s podnikatelem a bývalým politikem odsouzeným za korupci Alexandrem Novákem, který byl jedním z původních spoluvlastníků elektrárny. K němu a jeho obchodnímu partnerovi Danielu Ježkovi vede mnoho stop i dnes.

Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku

Požár v národním parku České Švýcarsko se už nešíří a v 18:25 hasiči vyhlásili lokalizaci, řekl jejich šéf Vladimír Vlček. Od úterý se počet zasahujících hasičů i nasazené techniky sníží. S hašením v pondělí pomáhalo ze vzduchu osm vrtulníků s bambi vaky pro shozy vody, na letiště v Chřibské totiž dorazily i dva vrtulníky ze Slovenska. Podle správy národního parku způsobil oheň škody na výsadbě i trasách pro turisty a požár pravděpodobně způsobil člověk.
Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi včetně Blažka

Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Seznam Zprávy, Deník N a iRozhlas informovaly, že by se mělo jednat o exministra Pavla Blažka (ODS), jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, který zastupoval programátora Tomáše Jiřikovského, jenž bitcoiny státu věnoval. Blažek informaci následně potvrdil a pro Novinky.cz uvedl, že se cítí naprosto nevinný.
Dosavadní kontroly požární bezpečnosti podniků jsou alarmující, řekl šéf hasičů

Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující, řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana.
PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovali i někteří další dodavatelé.
Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
Schodek státního rozpočtu po konci provizoria vzrostl na 106 miliard

Schodek státního rozpočtu se v dubnu prohloubil proti konci března o 78,5 miliardy korun na 106,1 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. K prohloubení deficitu přispělo ukončení rozpočtového provizoria, ve kterém Česko bylo do 20. března a které omezovalo státní výdaje. Schodek je nejnižší za poslední čtyři roky, zároveň pátý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci dubna byl deficit 126,1 miliardy korun.
VideoPro vznik požárů byly v Českém Švýcarsku ideální podmínky, vysvětluje bioklimatolog

Podmínky pro vznik požárů byly v Česku o víkendu velmi vhodné – zásoba vody v půdě je nízká a dřevo suché, uvedl pro ČT24 Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Navíc foukal poměrně silný vítr, vznik rozsáhlých oblastí v Českém Švýcarsku zasažených plameny tedy podle něj není překvapivý. Nejrizikovější jsou pro požáry holiny zarostlé suchou trávou a také borovicové lesy se suchým jehličím. Naopak zarostlejší části mladého lesa jsou méně zranitelné – už jen proto, že jimi hůř prostupuje vítr, jenž šíření ohně nahrává, doplnil vědec. Riziko bude podle něj přetrvávat zejména v pondělí a úterý hlavně na východě Česka.
