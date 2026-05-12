Nahrávám video
Osadu Kersko proslavil film Slavnosti sněženek natočený podle povídek spisovatele Bohumila Hrabala. Zdejší idylu ale vloni narušila zpráva, že společnost HDTS Power chce ve třech blízkých lokalitách těžit štěrkopísek. Místní obyvatelé se obávají, že Kersko přijde o vyhlášenou atmosféru a pískovna ohrozí krajinu. Oblast navíc podle nich není připravená na zvýšenou dopravu. Začali proto podepisovat petice a obrátili se na odbor životního prostředí. Se svým protestem částečně uspěli, protože firma už stáhla svoji žádost o těžbu ve dvou lokalitách, zjistil Karel Vrána z Reportérů ČT.