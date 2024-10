Prodejci mnohdy chybují v označování slev

Podle obchodních řetězců aktuálně roste zájem i o věrnostní programy. „My si u našich zákazníků všímáme, že to, co je nabízeno v akci, nakupují daleko více. Zákazníkům s Clubcard nabízíme zvýhodněné takzvané Clubcard ceny jako odměnu za věrnost,“ vysvětlila mluvčí řetězce Tesco Iva Pavlousková.

Různé typy věrnostních programů nabízí téměř všechny obchodní řetězce, které v Česku působí. Například u Penny Marketu využívá alespoň jeden z typů věrnostní karty přes 2,3 milionu zákazníků. Počet těch, kteří mají digitální kartu, se za poslední rok zdvojnásobil. „Zákazníci, kteří mají digitální kartu, ji mají propojenou s aplikací a v rámci aplikace mají například personalizované kupony se slevami, ale mohou například využívat i soutěže,“ uvedl mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

Řetězce si pomocí věrnostních programů chtějí podle oborového sdružení vytvořit stabilní základnu zákazníků. „Bude čím dál tím více platit to, že v regálu bude nějaká cena, ale vy konkrétně přes věrnostní aplikaci dostanete slevu na něco, co kupujete často, nebo naopak, co jste třeba kdysi kupovával a posledních několik nákupů jste to v košíku neměl,“ podotkl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podpořit by to tak podle něj mohlo chuť zákazníků za potraviny utrácet.