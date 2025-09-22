V Česku opět přibývá lidí nakažených covidem. Aktuálně nemoc testy prokázaly u více než 4200 pacientů, na začátku září přitom ještě nebylo nakažených ani 1500. Čísla však mohou být podle lékařů zkreslená, řada lidí se už totiž netestuje. Nemoc je typická nástupem horečky a únavou či ztrátou čichu. Nejrizikovější je pro lidi starší 65 let a také ty s dalšími chronickými obtížemi, u nichž často vyústí v zápal plic. Průběh leckdy zmírňuje očkování, které mají pacienti zdarma. Zájem o něj však aktuálně není velký.
Přibývá případů covidu-19, vakcínu lidé poptávají málo
3 minuty