Při léčbě štítné žlázy není většinou nutné užívat doplňky stravy, upozorňují experti


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Česká endokrinologická společnost, Tydenstitnezlazy.cz

Lidé s onemocněním štítné žlázy obvykle nepotřebují speciální dietu ani doplňky stravy. Odborníci jim doporučují pravidelně navštěvovat lékaře a dodržovat léčbu. Pacienti si podle nich často zbytečně kupují doplňky stravy, které mají údajně přispět ke zdravému fungování štítné žlázy. Různé přírodní produkty jim dokonce mohou uškodit, upozorňují endokrinologové v rámci Týdne štítné žlázy. Neléčená porucha tohoto důležitého orgánu může nepříznivě ovlivnit krevní oběh, srdeční frekvenci nebo výkonnost.

„Často se setkáváme s tím, že když si jdou pacienti do lékárny pro předepsané léky, nabídnou jim lékárníci řadu doplňků. V drtivé většině to ale není potřeba, a pokud ano, pak je pacientům doporučíme my,“ uvedl Jan Jiskra z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Při pestré stravě pacientů není podle něj třeba nic významně doplňovat, jen snad jód v těhotenství a vitamin D.

Štítná žláza je umístěna na přední straně krku a produkuje důležité hormony, které zásadně ovlivňují organismus. V případě uzlů ve štítné žláze mohou lidé mít problémy při polykání nebo si například nahmatat boule na krku. Pokud štítná žláza produkuje nedostatečné množství hormonů, dochází k takzvané hypotyreóze, naopak zvýšená produkce hormonů vede k hypertyreóze. Dalším zvláštním jevem je podle expertů zvětšení štítné žlázy neboli struma, může k ní docházet z různých důvodů (nejčastěji z nedostatku jódu). Funkce štítné žlázy ale nemusí být přitom porušena.

Nejčastější poruchou je snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza), příčinou bývá většinou autoimunitní onemocnění. Pacienti v mnoha případech často nezjistí, že mají problémy kvůli tomuto orgánu. Řada lidí podle lékařů o svém onemocnění ani neví.

Sníženou funkci štítné žlázy má i čtyřicetiletá pacientka Ivana. Problém její lékařka objevila, když bylo ženě dvanáct let. Léky začala brát ale až o několik let později. „Při jedné z kontrol totiž ultrazvuk ukázal, že mám na štítné žláze několik drobných uzlíků,“ vzpomíná pacientka.

Léčba jí zabrala. Jediné, co žena pozorovala, byla zhoršená termoregulace těla. „Zejména při větších změnách počasí mívám doposud studené ruce a nohy, nebo se naopak hodně potím,“ řekla pacientka.

Před nějak dobou se u ní objevily menší komplikace. Pravidelná kontrola odhalila, že má zvětšená příštítná tělíska (drobné žlázy s vnitřní sekrecí, které regulují hladinu vápníku v krvi), příčinou byl nedostatek vitaminu D, začala ho proto užívat pravidelně.

„Jeho hladina se sice ještě nevrátila na normální hodnotu, postupně se ale zvyšuje a příštítná tělíska dál nerostou,“ přiblížila pacientka. Několikrát dostala doporučení brát i selen, žena ale zatím žádný doplněk stravy užívat nechce. „Myslím si, že to není potřeba. Terapie, kterou podstupuji, funguje, uzlíky se nezvětšují,“ dodala.

Bohatá strava a pohyb

Odborníci upozorňují, že se kolem léčby objevuje řada neověřených informací. Endokrinolog Richard Stejskal v této souvislosti poznamenal, že neexistuje žádná speciální dieta pro lidi s touto poruchou. Důležitá je podle něj pestrá strava a pohyb. Lidé se podle lékaře například zbytečně vyhýbají běžným potravinám.

„Koluje mýtus, že by pacienti s poruchou štítné žlázy neměli jíst sóju nebo brukvovitou zeleninu, jako je brokolice nebo kapusta. V běžném množství jsou ale tyto potraviny bezpečné,“ dodal odborník.

Poruchy štítné žlázy a jejich léčba způsobuje obezitu. – Přestože poruchy štítné žlázy mají přímý dopad na metabolismus, ve většině případů nejsou hlavní příčinou obezity. K mírnému zvýšení hmotnosti (do pěti kilogramů) může dojít pouze v souvislosti se zadržováním vody v těle.

Operace štítné žlázy je těžký chirurgický výkon, který má řadu komplikací. – Pokud se operace provádí na pracovišti, které má s podobnými výkony dostatek zkušeností, je zde riziko případných komplikací stejné jako u jiných chirurgických výkonů. Operace se provádí v celkové narkóze.

Těhotné a kojící ženy, které mají onemocnění štítné žlázy, nesmí užívat jód. – Jen výjimečně se ženám s onemocněním štítné žlázy jód nedoporučuje. Jde především o pacientky s Gravesovou-Basedowovou chorobou, kterou provází nadměrná funkce štítné žlázy. Lékaři jód nedoporučují ani ženám trpícím uzly se zvýšenou funkcí.

Po operaci štítné žlázy a po radiojódu je onemocnění vyřešeno a není potřeba žádná další léčba ani sledování. – Vždy je potřeba doživotní sledování specialistou. Ve většině případů je po operaci také nutné užívat hormony ve formě tablet po celý život.

Léčba radioaktivním jódem může způsobit rakovinu. – Tento typ léčby nemocí štítné žlázy se používá již od padesátých let minulého století. Její bezpečnost je ověřena na desítkách tisíc pacientů na celém světě. Vzestup výskytu nádorů po léčbě radiojódem nebyl u dospělých osob nikdy prokázán.

Punkce štítné žlázy je bolestivé vyšetření. – Ve skutečnosti je bolest menší než při krevním odběru, protože se používá tenčí jehla a punkce trvá jen několik málo vteřin.

Před punkcí se musí úplně vysadit léky na ředění krve, zatímco léky s obsahem acetylsalicylové kyseliny nevadí. – Léky na ředění krve většinou není třeba při šetrném výkonu vysazovat, ale pacient nesmí být předávkovaný a hodnota INR (parametr z krve, podle kterého se dávkují léky na snížení krevní srážlivosti) by se měla pohybovat v rozmezí 2,0 až 2,5. Naopak acetylsalicylová kyselina se raději vysazuje nejméně týden před vyšetřením s výjimkou pacientů se stenty v koronárních tepnách.

Některé příznaky jsou mylně přisuzovány poruše štítné žlázy, i když onemocnění štítné žlázy je adekvátně léčeno. – Pokud je onemocnění adekvátně léčeno, příznaky hyper- či hypotyreózy postupně vymizí, třebaže to někdy může trvat i několik měsíců.

U pacientů s hypotyreózou je v zimě potřeba větší dávka tyroxinu než v létě. – Dávka tyroxinu je u stabilizovaného pacienta po celý rok stejná – není důvod upravovat dávky v závislosti na ročním období.

Zdroj: www.tydenstitnezlazy.cz

Léčba

Základem léčby hypotyreózy je syntetický hormon levothyroxin, který je bezpečný, přesně dávkovaný a dlouhodobě ověřený, připomněl předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek. Odborníci v poslední době registrují také snahy o návrat k „přírodní léčbě“ pomocí extraktů ze štítných žláz zvířat.

„Tyto přípravky nejsou dostatečně kontrolované, mají proměnlivé složení a chybí důkazy o jejich bezpečnosti a účinnosti. Proto je jako standardní léčbu v žádném případě nedoporučujeme,“ poznamenal Jiskra. Na rizika upozorňuje i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který loni vyzval výrobce těchto přípravků k regulaci a naznačil jejich možné stažení z trhu.

Uzly ve štítné žláze jsou časté zejména ve vyšším věku. Vyskytují se u zhruba čtyřiceti procent žen nad padesát let. Většina z nich není zhoubná a nevyžaduje žádnou léčbu. „Pokud ale uzly rostou a tlačí na okolní tkáně nebo způsobují polykací či kosmetické problémy, případně tvoří hormony, doporučujeme pacientům jejich odstranění,“ vysvětlil již dříve Jiskra.

Zatímco v minulosti se uzly odstraňovaly operací, v současné době existují méně invazivní metody. Jednou z nich je takzvaná radiofrekvenční ablace, která je založena na tepelných účincích vysokofrekvenčního elektrického proudu na tkáně. Pacient je během zákroku celou dobu při vědomí, po něm může odejít domů. „Po klasické operaci trvá rekonvalescence mnohem déle. Dochází při ní navíc k odstranění jednoho nebo obou laloků štítné žlázy. Tomu chceme miniinvazivními zákroky předcházet,“ uvedl v minulosti Kršek.

Se štítnou žlázou se v Česku léčí přes 620 tisíc lidí, nemocných ale může být až milion. Odborníci míní, že by bylo ideální, kdyby praktičtí lékaři kontrolovali funkci štítné žlázy při preventivních prohlídkách, a to hlavně u vyšších věkových skupin a těhotných žen.

Rakovina štítné žlázy se ukrývá roky. Vypátrat ji může pomoct český přístroj
Vyšetření novým přístrojem

Výběr redakce

SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

13:22Aktualizovánopřed 5 mminutami
Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

15:21Aktualizovánopřed 16 mminutami
Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

11:11Aktualizovánopřed 18 mminutami
Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

05:31Aktualizovánopřed 24 mminutami
Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

14:05Aktualizovánopřed 26 mminutami
Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz

Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz

14:08Aktualizovánopřed 42 mminutami
ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory

ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory

11:38Aktualizovánopřed 43 mminutami
Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

12:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová.
15:21Aktualizovánopřed 16 mminutami

Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. Také poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Předák sdružení Bernd Posselt pro bavorskou stanici BR navrhl, že by se v budoucnu akce mohla konat střídavě v Bavorsku a Česku. Příští rok se uskuteční v Norimberku.
11:11Aktualizovánopřed 18 mminutami

Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

Vláda posílá soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců sněmovně. K dočasné ochraně bylo minulý týden v Česku registrováno přes 386 tisíc lidí, přičemž dávky pobíralo v březnu zhruba devadesát tisíc osob. K prodeji pardubické společnosti Explosia premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že zájem o nákup by měly tři české firmy. Zdůraznil přitom, že celá záležitost je teprve ve fázi úvah. Dalším tématem jednání vlády byla také regulace cen pohonných hmot – ta bude podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) pokračovat i v červnu.
05:31Aktualizovánopřed 24 mminutami

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Televizní a rozhlasový poplatek by podle novely navržené skupinou koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO) neměli platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do padesáti zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by přišly podle odhadu předkladatelů o stamiliony korun.
14:05Aktualizovánopřed 26 mminutami

Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz

Detektivové rozšířili trestní stíhání u jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Nově je stíhaný také za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Informoval o tom vrchní státní zástupce Radim Dragoun. V případu jsou obviněni čtyři lidé.
14:08Aktualizovánopřed 42 mminutami

ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory

Energetický regulační úřad (ERÚ) od příštího roku upraví tarifní strukturu na hladině vysokého napětí (VN) i velmi vysokého napětí (VVN). Změny mají v sítích uvolnit až 3300 megawattů (MW) příkonu, což je patnáct procent kapacity soustav. Úřad si od úprav slibuje omezení zbytečných investic, což by v budoucnu mohlo snížit výdaje na regulované platby až o tři miliardy korun ročně. Průmyslové svazy změny tarifů ERÚ uvítaly.
11:38Aktualizovánopřed 43 mminutami

Katastrof způsobených počasím v Česku přibývá, díky vědě ale ubývá tragédií

Jsou moderní katastrofy v Česku horší než ty v minulosti? Unikátní studie vědců z Akademie věd, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy zkoumala třináct největších tragédií souvisejících s počasím v českých zemích od roku 1851 do současnosti. Prokazuje, že navzdory stále častějším extrémům umírá v souvislosti s počasím díky lepším předpovědím a výstražným systémům méně lidí než v nedávné historii. Přesto je však třeba se mít nadále na pozoru především před přívalovými povodněmi.
před 46 mminutami

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Lvem XIV. jeho jméno v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu, sdělila mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová. Nugent dosud působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Titulárním arcibiskupem je v irském Domnach Sechnaill, což je město v diecézi Meath.
12:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...