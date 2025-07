Přes aplikaci Záchranka už letos volalo o pomoc 14 tisíc lidí

Mobilní aplikace Záchranka do letošní poloviny června hlásí přes 14 tisíc tísňových volání. To je o téměř dva tisíce více než ve stejném období loni. České televizi to potvrdila mluvčí Maria Brindzáková. Aplikaci v Česku aktuálně využívá přes 3,4 milionu lidí. Klíčové je tlačítko pro přivolání první pomoci, lokátor nebo spolupráce s horskou službou.