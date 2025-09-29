Předvolební duel: Karel Havlíček a Martin Kupka

Česká televize před volbami nabízí duely představitelů osmi uskupení s nejvyšším volebním potenciálem. Do čtvrtého duelu moderovaného Janou Peroutkovou pozvala zástupce subjektů, které v zářijovém průzkumu měly první a druhý nejvyšší potenciál. Pozvání přijali Karel Havlíček (ANO) a Martin Kupka (SPOLU).
ŽivěPředvolební duel: Karel Havlíček a Martin Kupka
Debata začala trojicí krátkých otázek. Na první, kdo by byl nejlepším českým premiérem, oba politici zmínili předsedy svých stran, tedy Petra Fialu (ODS) a Andreje Babiše (ANO).
Druhá otázka mířila na zavedení eura. Podle Kupky by to bylo dobré udělat „v okamžiku, kdy to bude pro Česko výhodné“ a kdy se v důsledku česká společnost neobrátí proti EU. Společenská shoda je podle něj v tomto důležitá.
Havlíček je přesvědčen, že Česko na to není připraveno a hlavně není připravena ani EU. „Pevné ekonomické jádro se rozpadá, jsou jiné země, které dobře prosperují a euro nemají.“ Euro samo ekonomickou prosperitu podle něj nezajistí.
Třetí dotaz zněl, zda je Donald Trump dobrým prezidentem. Podle Havlíčka dělá řadu racionálních kroků například v oblasti „zelené politiky“, nelíbí se mu ale cla, která Trump uvaluje na řadu partnerů. Kupka si posteskl, že je Trump pro EU obtížně předvídatelný, jak ukázaly například nejasnosti při zavádění cel. Přál by si, aby Trump dokázal soustředit síly na zastavení ruské agrese proti Ukrajině.