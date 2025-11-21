Pravoslavná církev bojuje s dluhy, žádá o prodloužení lhůty na splacení


Pravoslavná církev v Čechách požádala ministerstvo kultury o prodloužení lhůty na uhrazení dluhů vůči státu i vlastním zaměstnancům, informovala mluvčí Ivana Awwadová. Resort v říjnu vyzval církev, aby nejpozději do 24. listopadu situaci vyřešila. Pokud se jí to nepodaří, zahájí správní řízení, které může mít pro církev vážné následky. Duchovní by například přišli o možnost uzavírat církevní sňatky či zachovávat zpovědní tajemství.

Pražská pravoslavná eparchie, která spravuje záležitosti církve na území Čech, podle nedávných zjištění Seznam zpráv dluží peníze Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu, České správě sociálního zabezpečení, několika pojišťovnám a také svým vlastním zaměstnancům.

Všechny závazky měla na základě výzvy ministerstva kultury uhradit do 24. listopadu, na poslední chvíli ale požádala o posunutí termínu. „Ministerstvo se žádostí o prodloužení lhůty zabývá,“ uvedla Awwadová. 

Pokud církev nestihne situaci včas napravit, zahájí proti ní ministerstvo správní řízení o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv. „V případě pravoslavné církve v českých zemích by se jednalo o ztrátu práva pověřovat armádní a vězeňské kaplany, uzavírat sňatky platné před státem a zachovávat zpovědní tajemství před orgány veřejné moci,“ přibližuje Awwadová.

Spor o půjčku

Arcibiskup Michal Dandár odmítl sdělit, jak chce situaci řešit. Měl však požádat Eparchiální radu, výkonný orgán eparchie, o schválení půjčky ve výši dvaceti milionů korun. Za úvěr, který měla církvi poskytnout blíže neidentifikovaná soukromá osoba, hodlal arcibiskup ručit církevní nemovitostí v pražských Dejvicích. Navrhovaná půjčka měla být sjednaná na dobu dvou měsíců. Žádost byla datována k 20. listopadu a ČT ji má k dispozici.

Eparchiální rada nicméně v pátečním hlasování arcibiskupovu žádost zamítla. Podle osloveného člena rady, který nechtěl zveřejnit jméno, byl Dandárův návrh příliš vágní. „K hlasování nebyla předložena konkrétní smlouva o půjčce s konkrétním věřitelem za konkrétních podmínek, ale jen jakýsi záměr,“ upozornil. Žádost také nespecifikovala, z jakých prostředků by eparchie úvěr splácela. 

Nemovitost v Šárecké ulici, kterou chtěl Dandár za úvěr ručit, je navíc nyní zatížena zástavou, kterou na ni už dříve uvalil správní orgán. „V principu mi přijde racionální řešit momentální finanční situaci půjčkou s ručením nemovitostí, ale mělo se tak stát hned, ne na poslední chvíli,“ uzavírá člen Eparchiální rady. 

Možný ekonomický krach

Eparchiální rada už v prohlášení z konce září poukázala, že v důsledku prohlubujících se ekonomických problémů hrozí církvi insolvence a ztráta kontroly nad jejím majetkem a hospodařením. „Za současného vedení vladyky Michala se eparchie řítí k finančnímu krachu,“ varovali tehdy členové rady v přijaté deklaraci. 

Ze špatné ekonomické situace viní především arcibiskupa. Dandár si podle nich v rozporu s Ústavou církve uzurpuje veškerou rozhodovací pravomoc a s finančními prostředky nakládá neuváženě. „Probíhající ekonomický krach je způsoben špatným a netransparentním hospodařením, do něhož nemá nikdo mimo biskupa přístup,“ uvedla rada v zářijovém prohlášení.

Arcibiskup Dandár v říjnovém vyjádření prostřednictvím svého mluvčího Tomáše Jarolíma nařčení z autoritářských postupů odmítl. Tvrdí, že Ústavu církve nikdy neporušil a hospodářské problémy zdědil od svých předchůdců. „Ekonomická situace souvisí s personální zátěží z minulých let, spojenou s předchozími vedeními církve,“ uvedl Jarolím.

