Pracovna či jednací místnost. Novela počítá se zázemím pro nově zvolenou hlavu státu

Vládní novela, kterou se nejspíš už v dubnu začne zabývat sněmovna, ukládá prezidentské kanceláři povinnost zajistit zázemí pro nově zvolenou hlavu státu. Mezi zvolením a složením prezidentského slibu by měl nastupující prezident automaticky k dispozici třeba jednací místnost nebo pracovnu.

Loni mezidobí od zvolení nového prezidenta do jeho inaugurace trvalo víc než měsíc. Byl to čas, kdy mělo Česko de facto prezidenty dva, sídlo hlavy státu je ale jen jedno.

Nově zvolený prezident tou dobou oficiálně neměl kde úřadovat. Petr Pavel po dohodě s vládou využíval prostory Hrzánského paláce. Na programu měl totiž nejrůznější schůzky nebo tiskové konference. Kabinet ale takové řešení označuje za prozatimní a nouzové. A pro příští hlavy státu má podle novely zákona zázemí poskytovat hradní kancelář.

„V objektech, kterými disponuje, udělá nově zvolenému prezidentovi nějakou kancelář. Ta potřeba nově zvolené hlavy státu je nezpochybnitelná. Už se musí připravovat na funkci, setkává se s novináři,“ vypočítává předkladatel návrhu a ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti).

Jasnější podmínky

I když to pro Hrad bude znamenat výdaje navíc, kabinet upozorňuje, že jde o situaci, která se bude opakovat jednou za pět nebo deset let, takže postačí stávající finance. Kancelář prezidenta republiky systémovou změnu vítá.

„Zavede jasnější podmínky pro fungování nově zvoleného prezidenta a předejde nejasnostem, které mohou první týdny po zvolení zkomplikovat,“ míní Pavlova mluvčí Eva Hromádková. Co by se podle vlády naopak komplikovat nemuselo, je jednání ve sněmovně. I když opoziční ANO novelu za klíčovou nepovažuje.

„Já jsem k tomu neutrální, žádný jiný prezident to doteď nepotřeboval, každý se nějak zaopatřil.

Předpokládám, že koalice si to prosadí, není to nic zásadního,“ vzkázal předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

Úprava by měla platit už v době příštích řádných prezidentských voleb. To už by měly být zavedeny i další změny, o kterých sněmovna jedná – třeba ta, že podpisy občanů budou zájemci o prezidentskou funkci moci sbírat elektronicky.