Poprvé v této sezoně výrazněji sněžilo i mimo hory

Poprvé v této zimní sezoně v Česku výrazněji sněžilo i mimo pohraniční horské oblasti, ve výškách už kolem 500 metrů nad mořem. V Brdech, které se rozkládají na území Plzeňského a Středočeského kraje, napadlo přes noc až pět centimetrů sněhu, uvedl ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Do terénu musely vyrazit sypače, řidiči projíždějící touto oblastí by měli být maximálně opatrní. Při teplotách kolem nuly ale bude sníh rychle mizet.
„Noc na dnešek přinesla do oblasti Brd a okolí i souvislejší sněhovou pokrývku,“ konstatovali meteorologové. Ve druhé polovině noci a k ránu začalo sněžit i v polohách kolem 500 metrů, v Brdech ve výškách kolem 700 metrů nad mořem napadlo i pět centimetrů sněhu.
Sněžit má ještě v neděli, několik dalších centimetrů sněhu může připadnout zejména ve vyšších polohách severních oblastí Brd. „Sníh ale je a bude těžký a mokrý. Při teplotách většinou jen lehce nad nulou bude postupně rychle tát,“ dodal ČHMÚ. Zveřejnil snímky z webových kamer ze zasněžených obcí na Plzeňsku – z Míšova ve výšce 650 metrů nebo Hořehled ležících 500 metrů nad mořem.
Brdy jako jediné české pohoří leží v centrální části republiky, panuje v nich chladné a vlhké podhorské až horské klima. Nejvyšší vrcholky přesahují nadmořskou výšku 800 metrů nad mořem.
„Nejchladnější místa paradoxně nenajdeme na vrcholech kopců, ale na jejich zalesněných severních svazích a ve stinných, potoky chlazených údolích. Taková místa jsou útočištěm horských druhů rostlin a živočichů, kteří sem z opravdových hor přišli s poslední dobou ledovou, a po oteplení už pro ně nebylo cesty zpět. Proto jsou Brdy ostrovem horské přírody uprostřed Čech,“ uvádí webová stránka Chráněné krajinné oblasti Brdy, která byla vyhlášena od 1. ledna 2016.