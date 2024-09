Poprvé děláme opatření proti povodním dřív, než nastanou, říká šéf meteorologů

S ničivými povodněmi z let 1997 a 2002 srovnal současnou situaci třeba ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Porovnání s historicky největšími povodněmi, které jsme zaznamenali za posledních třicet let, je porovnání z pohledu takzvané synoptické situace. Není to z pohledu dopadů, není to z pohledu velikosti povodní, ale z pohledu toho, jak jsou rozmístěné tlakové útvary,“ vysvětlil Rieder.

Dodal, že srovnatelné to pravděpodobně bude i z hlediska velikosti zasažené plochy. Čeká se, že extrémní srážky dopadnou v příštích dnech asi na dvě třetiny území Česka, dodal.