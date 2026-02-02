Polovina zákazníků dle obchodníků volí samoobslužné pokladny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Postoje lidí k samoobslužným pokladnám
Zdroj: ČT24

V českých obchodech přibývá samoobslužných pokladen a roste počet prodejen bez personálu. Obchodníci investují do rozvoje technologií a stále častěji využívají umělou inteligenci. Třeba v roce 2024 na tyto účely vydali dvanáct miliard korun. Nemalá část peněz směřuje také na analýzy nákupního chování zákazníků a rozvoj věrnostních programů. Samoobslužné pokladny podle obchodníků využívá zhruba polovina zákazníků – častěji ti s menším nákupem a mladší generace. Část spotřebitelů ale stále preferuje obsluhu.

Výběr redakce

Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců

Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců

před 25 mminutami
Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

před 55 mminutami
Grammy za album roku má Bad Bunny, za nahrávku Kendrick Lamar se SZA

Grammy za album roku má Bad Bunny, za nahrávku Kendrick Lamar se SZA

06:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu

S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu

před 4 hhodinami
Vláda projedná odklad vyplácení superdávky či modernizaci letiště v Čáslavi

Vláda projedná odklad vyplácení superdávky či modernizaci letiště v Čáslavi

před 4 hhodinami
Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí

Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Hasiči našli ve Fakultní nemocnici Brno řadu porušení protipožárních předpisů

Hasiči po prověrce výškové budovy ve Fakultní nemocnici Brno poukázali na řadu porušení protipožárních předpisů. Podle protokolu, který získaly Seznam Zprávy, neměly požární a evakuační výtahy pravidelné kontroly. Dveře, které mají bránit šíření kouře a žáru, zůstávaly otevřené. V únikových cestách byly odložené věci a kouřilo se tam.
před 8 mminutami

Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců

Pražský dopravní podnik (DPP) od pondělí na deset měsíců zavírá stanici linky pražského metra A Flora kvůli výměně více než 45 let starých eskalátorů. Jejich obměna je součástí kompletní rekonstrukce, která začala loni v říjnu a při které budou mimo jiné vybudovány ve stanici výtahy. Vlaky budou stanicí projíždět. Předpokládaný termín otevření je na přelomu listopadu a prosince.
před 25 mminutami

Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

V tuzemsku bude v nadcházejícím týdnu většinou zataženo, hlavně ve středu a ve čtvrtek s deštěm a od vyšších poloh i se sněžením. Teploty přes den se budou držet kolem nuly, v noci bude mrznout. Od středy už meteorologové přes den mráz nečekají, kolem nuly bude nadále v noci. Foukat bude nejsilněji v úterý, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 55 mminutami

Polovina zákazníků dle obchodníků volí samoobslužné pokladny

V českých obchodech přibývá samoobslužných pokladen a roste počet prodejen bez personálu. Obchodníci investují do rozvoje technologií a stále častěji využívají umělou inteligenci. Třeba v roce 2024 na tyto účely vydali dvanáct miliard korun. Nemalá část peněz směřuje také na analýzy nákupního chování zákazníků a rozvoj věrnostních programů. Samoobslužné pokladny podle obchodníků využívá zhruba polovina zákazníků – častěji ti s menším nákupem a mladší generace. Část spotřebitelů ale stále preferuje obsluhu.
před 1 hhodinou

Čeští turisté dobývají Polsko, loni jich bylo okolo půl milionu

Balt, ale také horské resorty nebo historické a kulturní památky lákají stále více Čechů do Polska. Podle dat polského statistického úřadu za rok 2025 je zřejmé, že loni opět rekordně přibylo českých turistů. I tématu rozvoje turistického ruchu mezi Českem a Polskem se věnuje nová epizoda publicistického pořadu ČT Bilance s podtitulem Polský ekonomický zázrak v pondělí ve 21:50 na ČT1.
před 2 hhodinami

Rodina letce RAF se o jeho smrti v uranovém dole dozvěděla až po desítkách let

Před 72 lety zahynul při nucených pracích v uranovém dole na Příbramsku československý letec RAF Silvestr Müller. Jeho rodina, která žila v Británii, se o jeho osudu dlouhá desetiletí nic nedozvěděla. Pravdu odhalila až náhoda – vnučka válečného hrdiny objevila dědečkovo jméno na webových stránkách Hornického muzea Příbram, které věnovalo obětem politických procesů samostatnou expozici.
před 2 hhodinami

Studie varuje před predátorskými praktikami moderních lichvářů. Hrozí i ztráta bydlení

Moderní lichva je v Česku systematický problém, který končí většími dluhy a ztrátou bydlení, varuje nová studie Institutu prevence a řešení předlužení. Autoři dopady odhadují v řádech desítek tisíc případů a v rámci rozsáhlého dokumentu přináší doporučení, jak situaci řešit.
před 2 hhodinami

Vláda projedná odklad vyplácení superdávky či modernizaci letiště v Čáslavi

Dvojici poslaneckých novel ministra práce Aleše Juchelky (ANO) projedná na pondělním zasedání vláda. Předpisy mají mimo jiné prodloužit o tři měsíce dobu, kterou mají úřady práce na přepočítání dosavadních příspěvků na superdávku. Kabinet projedná i modernizaci vojenského letiště v Čáslavi za 5,33 miliardy korun bez DPH či novelu umožňující odčerpat majetek protiprávního původu, který není možné postihnout v předchozím trestním řízení. Před zasedáním vlády se jako každý týden sejde koaliční rada.
před 4 hhodinami
Načítání...