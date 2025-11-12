„Politické neziskovky“ by neměl financovat stát, míní Doležal z SPD


Interview ČT24: Tomáš Doležal (SPD)
„Prosazuji změnu parlamentního systému na jednokomorový a změnu volebního systému, protože ten současný (...) je velmi diskriminační,“ řekl poslanec Tomáš Doležal (SPD) v Interview ČT24 moderovaném Terezou Řezníčkovou. Ve vznikající vládě to však hnutí navrhovat nebude, není to v programovém prohlášení. Do rozpočtu chce SPD získat peníze zastavením financování „politických neziskových organizací“. Podle Doležala lze tako zajistit asi deset miliard korun. Pokud jde o školicí či přednáškovou činnost, neměl by ji platit stát, tvrdí. Uznal ale, že část výdajů směřuje na činnosti, které jsou ve veřejném zájmu, například sociální poradenství.

Vnitro požádá o vynětí z unijní migrační solidarity

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Na víc než jedenáct milionů odhadli hasiči škodu po požáru střechy zlínské školy

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Rusům v Pokrovsku pomáhá i hustá mlha

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Ptačí chřipka se potvrdila ve dvou chovech

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Poslanci ustavili většinu výborů a komise

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
V havarovaném tureckém letounu bylo dvacet vojáků

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Slovensko po srážce vlaků a výzvě premiéra vyměnilo vedení železničního dopravce

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Turecká prokuratura žádá pro opozičníka Imamoglua přes dva tisíce let vězení

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Ministerstvo vnitra požádá Evropskou komisi o úplné osvobození od solidárních příspěvků. Úřad tak reaguje na zprávu unijní exekutivy o migraci a azylu. Podle Komise spadá Česko kvůli vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu solidarity.
Hosté Fokusu Václava Moravce diskutovali o politických kompromisech

Listopadový díl pořadu Fokus Václava Moravce se věnoval významu kompromisů a ústupků v politice. Pozvání přijali bývalý premiér Mirek Topolánek, senátorka a bývalá disidentka Hana Kordová Marvanová, bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček, historik Jaroslav Šebek, farářka Martina Viktorie Kopecká a psychoterapeut Jan Vojtko.
Ptačí chřipka se potvrdila ve dvou chovech

Ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, potvrdily laboratorní testy. V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit osmnáct tisíc mladých týdenních a zhruba 2500 vykrmených kachen. Utrácení začne ve středu ráno, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. Nákaza se vyskytla i v dalším chovu drůbeže v Lanškrouně na Orlickoústecku, který čítá asi 55 tisíc nosnic. Zaměstnanci firmy Mach Drůbež a hasiči tam s likvidací začnou ve čtvrtek.
České dráhy kvůli požáru kontrolují „Rohlíky“

České dráhy se v brněnském depu pustily do kontroly vlakových vozů, u kterých hrozí požár. Jde o motorovou jednotku řady 842. Jeden vlak tohoto typu nedokončil 20. října v Nemoticích na Vyškovsku svou cestu z Veselí nad Moravou do Brna kvůli ohni v elektroinstalaci, kvůli kterému shořela celá přední část vozu. Vozy přezdívané Kvatra nebo Rohlíky pocházejí z první poloviny devadesátých let a zhruba před dekádou prošly modernizací. České dráhy provozují třicet sedm takových vozů, z toho dvaadvacet spadá pod brněnské depo.
Poslanci ustavili většinu výborů a komise

Začala druhá řádná schůze sněmovny v novém volebním období. Prvním místopředsedou sněmovny se v úterý stal v souladu s předpoklady Patrik Nacher (ANO). Rozhodl o tom předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), když stanovil pořadí současné dvojice místopředsedů. V pořadí dalším místopředsedou je Jiří Barták (Motoristé). Dvě zbývající místopředsednické pozice zůstaly po ustavující schůzi z minulého týdne volné.
Hrdinství válečných veteránů uctili lidé v Česku i v zahraničí

Na pražském Vítkově, v Brně i dalších městech si lidé připomněli Den válečných veteránů. Zástupci armády, politici i veřejnost vzdali hold těm, kteří sloužili ve válečných konfliktech. Veterány uctili i v zahraničí, zejména v západní Evropě a zámoří.
Kratom se od středy bude prodávat jen v obchodech s licencí

Kratom a jeho extrakt se budou moci od středy v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Těch je podle seznamu ministerstva zdravotnictví sedmnáct a žádný z nich nemá e-shop. Prodej v automatech bude zakázaný. Začne tak platit nařízení vlády, které látku řadí na seznam psychomodulačních látek s regulovaným prodejem. Vládní předpis vyšel ve Sbírce zákonů v úterý a v platnost vejde den po svém vyhlášení.
