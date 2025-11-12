„Politické neziskovky“ by neměl financovat stát, míní Doležal z SPD

26 minut
„Prosazuji změnu parlamentního systému na jednokomorový a změnu volebního systému, protože ten současný (...) je velmi diskriminační,“ řekl poslanec Tomáš Doležal (SPD) v Interview ČT24 moderovaném Terezou Řezníčkovou. Ve vznikající vládě to však hnutí navrhovat nebude, není to v programovém prohlášení. Do rozpočtu chce SPD získat peníze zastavením financování „politických neziskových organizací“. Podle Doležala lze tako zajistit asi deset miliard korun. Pokud jde o školicí či přednáškovou činnost, neměl by ji platit stát, tvrdí. Uznal ale, že část výdajů směřuje na činnosti, které jsou ve veřejném zájmu, například sociální poradenství.