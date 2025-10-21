Policie řeší možné zneužívání dětí vedoucími na táboře v Beskydech

Policisti a právníci zkoumají chování vedoucích na beskydském táboře H+H. Padlo na ně podezření z nevhodných praktik včetně osahávání nebo i sexu s dětmi mladšími patnácti let. Podle shromážděných výpovědí se některé skutky staly přímo na táboře, jiné mimo něj.
Na sociálních sítích běžně sdílí svůj aktuální život, před několika dny se ale rozhodla obrátit pozornost svých sledujících ke své minulosti. Tereza Rusňáková na Instagramu zveřejnila konverzaci, ve které byly zprávy se sexuálním podtextem. Pisatelem byl její táborový vedoucí.
„Začalo odepisovat hrozně moc obětí. Během jednoho dne mi přišlo třeba čtyřicet zpráv,“ říká Rusňáková ke zveřejněné zprávě.
Dívka si užívala pozornost vedoucího, připadala si „speciální“. Že je takové chování z jeho strany špatně, jí došlo až v dospělosti. S podobným příběhem se jí ozvalo přes 130 lidí. Některé se měly odehrát přímo na táboře, jiné mimo něj.
„Přišel mi případ znásilnění jak tou běžnou cestou, tak bohužel i skrze anální sex – ve třinácti letech,“ popsala Rusňáková.
Osahávání i plácání po zadku
„Probíhaly tam například hry, kdy děti za účelem vytvořit co největšího hada ze sebe sundávaly oblečení. Takže tam pak holčičky pobíhaly bez triček a podprsenek. Bylo to různé osahávání, plácání po zadku, sahání na prsa,“ popsala advokátka a zakladatelka projektu Věřím Ti Tereza Otavová.
Projekt teď shromažďuje svědectví a jeho advokáti připravují hromadné trestní oznámení. O případu už ví i policie. „Policisté se v těchto dnech začali zabývat veřejně dostupnými informacemi o možném podezření z protiprávního jednání mravnostního charakteru,“ sdělila jejich mluvčí Kateřina Kubzová.
Podle Otavové z výpovědí některých bývalých vedoucích a instruktorů zatím vyplývá, že vedení o tom mělo vědět. „Ne. Tohle odmítám. Naše prevence je dlouhodobě nastavená. Máme jasné smlouvy, interní provozní řád a schránku důvěry v táboře,“ reagoval jednatel CK Agentura H+H Jiří Hnilička.
Vedení chce s příslušnými úřady spolupracovat. Letos se uskutečnil 35. ročník tábora H+H. Jezdilo tam v několika turnusech téměř dva tisíce dětí.