Kriminalisté obvinili muže a ženu z případu červencového požáru ve vestibulu pražské porodnice U Apolináře. Sedmatřicetiletý muž a čtyřicetiletá žena podle policie způsobili nejméně čtyři žhářské útoky. U Apolináře shořel kávovar v noci na 19. července, hasiči museli evakuovat přes třicet lidí, včetně novorozenců. Nikdo se nezranil. Obviněným hrozí osm let vězení.
Policie obvinila dvojici kvůli požáru U Apolináře
Obviněná dvojice se podle policie měla v minulosti dopustit žhářství vícekrát. „Obviněným byly prokázány čtyři žhářské útoky a zároveň kriminalisté prověřují další obdobné skutky, zdali je nemají na svědomí,“ doplnil mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Muž a žena se měli U Apolináře snažit dostat mince z automatu po nahřátí jedné jeho části. „Hlavním důvodem byl zisk mincí z automatu, kdy po nahřátí určité plastové části se daly mince z automatu vytáhnout. V Apolinářské ulici se jim to však nepodařilo a oba nápojové automaty lehly navíc popelem,“ shrnul Rybanský.
K požáru automatu na kávu došlo ve vestibulu kliniky porodnictví, gynekologie a neonatologie v noci na 19. července. „Požár byl uhašen jedním proudem, evakuovalo se třicet osob včetně miminek a dvě osoby jsme zachránili, prostory byly odvětrány,“ uvedli tehdy pražští hasiči.
Oba obviněné policie stíhá z vícero trestných činů. „V současné době je dvojice stíhána pro trestné činy obecné ohrožení, poškození cizí věci a krádež ve stádiu pokusu, za což v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody,“ zakončil Rybanský. Dodal, že muž je stíhaný vazebně.