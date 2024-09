Policie je na povodňovou situaci připravena, ujistil její prezident

Rozmístěny jsou také pohotovostní vrtulníky na leteckých základnách v Praze, Brně a Ostravě. Pohotovost má i pracoviště bezpilotních leteckých prostředků a pracoviště pyrotechnických výjezdových skupin pro případ, že by bylo potřeba trhacích akcí. Policie je připravena trhací pyrotechnikou vybavit i ostatní složky integrovaného záchranného systému.

Oproti situaci během povodní v letech 1997, 2002 a 2013 má podle Vondráška policie více zkušeností. Během let se také zvýšily investice do technických prostředků a zlepšila si i celková mobilita policie. „Máme zkušenosti i ze zahraničí a já věřím, že je zúročíme i u nás, ale také zároveň věřím, že to nebude potřeba tak, jak lze očekávat v souvislosti s nepříznivou předpovědí počasí,“ sdělil policejní prezident.