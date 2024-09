Podpis mnichovské dohody připomínají dopisy a záznamy z archivu

Odsun Čechů, Židů a Němců z československého pohraničí v roce 1938 byl přímým důsledkem mnichovské dohody. Tisíce lidí, kteří zůstali loajální k Československu, byly vyhnány a musely najít nový domov ve vnitrozemí okleštěného Československa nebo emigrovat do zahraničí.

„To nejdůležitější, co rok 1938 provází, je Hitlerova agresivní politika, která končí v březnu 1938 připojením Rakouska k Německu a poté nenávistnou kampaní vůči Československu. To byl model, který se opakoval i o rok později, protože krátce poté, co bylo okupováno Československo, tak Hitler okamžitě zahájil velký a tvrdý tlak proti Polsku. A to jak na národní, tak mezinárodní úrovni,“ popsal historik Jan Němeček.

Historik také přiblížil diplomatické možnosti tehdejší vlády. „Byla to rovina vztahu k velmocím a rovina ve vztahu k sousedům, to se týkalo zejména Polska a Maďarska, které se nakonec ukázaly být i hráči v mnichovských událostech, nikoliv ovšem rovnocennými. Čili polská a maďarská menšina se staly nástroji v rukou Hitlera,“ upozornil.