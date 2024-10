Podle prezidenta může kybernetický útok ochromit jako ten ozbrojený

Závislost ekonomiky není žádoucí

Hlava státu se vyjádřila také ke kondici české ekonomiky v souvislosti s poklesem německého HDP. Dle Pavla je nutné ekonomiku porovnávat a hodnotit měřitelnými a srovnatelnými fakty. Vyjádřil se, že „jakákoli závislost na příteli nebo nepříteli není žádoucí“.

„Naše ekonomika je minimálně ze 40 procent provázána s tou německou. My si musíme oprávněně klást otázku, jestli to není pro nás jistou nevýhodou a zda bychom i tady neměli více diverzifikovat,“ doplnil.

Podle prezidenta je nutné rozložit portfolio české ekonomiky a zaměřit se na inovace nejen u firem, ale také ve státní správě. Dle něj by to mohlo vést ke skokovému zlepšení. Je zastáncem digitalizace celé ekonomiky, která by zjednodušila například zakládání firem. Pro tento účel by podle něj bylo vhodné jmenovat pověřence vlády pro digitalizaci. Pověřenec by měl být respektovaným odborníkem, jak ze strany vlády, tak ze strany opozice.