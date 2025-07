Po víkendu přijde ochlazení a bouřky, na východě Česka budou ještě tropy

V Česku se tento týden postupně ochladí. Po velmi teplém víkendu, kdy se teploty místy dostaly nad 30 stupňů Celsia, se obloha se zatáhne a přibude deště, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty ve druhé půlce týdne budou kolem 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pro východ republiky však platí do pondělní 17. hodiny výstraha před vysokými teplotami.

Noc na pondělí byla na některých místech tropická, to znamená, že tam teploty neklesly pod 20 stupňů. „Nejteplejší ráno bylo v centru Prahy a lokálně se tropická noc vyskytla i jinde v republice. Jinak se nejnižší teploty dostaly mezi 19 a 14 stupňů Celsia,“ uvedl ráno ČHMÚ na síti X. Vysoké teploty na některých místech přetrvají i do pondělka. Pro téměř celou Moravu, Slezsko a část východních Čech platí do 17. hodiny výstraha před vysokými teplotami.