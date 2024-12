Otevřel se nový úsek dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem

„Dálnice výrazně urychlí spojení středních a jižních Čech a uleví mnoha obcím v regionu od dopravní zátěže. I díky dokončení D4 zprovozníme v letošním roce rekordní počet 110 kilometrů nových dálnic,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Slavnostního otevření se zúčastnil také premiér Petr Fiala (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO) a francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat.

Stavbu realizovalo sdružení Via Salis, které bude dálnici provozovat a udržovat bezmála dvacet pět let. Stát zůstává majitelem infrastruktury a komunikaci do své správy převezme v roce 2049. Stát by měl pravidelně hradit 17,8 miliardy korun jako takzvanou platbu za dostupnost.

V operačním středisku bude padesátičlenný tým dohlížet na provoz a bezpečnost na dálnici. Vycházet bude z informací a dat z kamer, čidel a senzorů rozmístěných po celé trase.