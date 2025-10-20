Oldřichův dub z Peruce stínil knížeti před tisíciletím. Nyní je stromem roku


Stromem roku 2025 v Česku se stal Oldřichův dub rostoucí v Peruci na Lounsku. Na druhém místě skončila hrušeň z Uherského Hradiště, bronz připadl vrbě rostoucí u středočeského Berouna. Anketu pořádala Nadace Partnerství, která výsledky vyhlásila v brněnské hvězdárně. Předchozí titul za rok 2024 získal osmisetletý dub rostoucí v Lukavici na Chrudimsku. Vítězný strom postupuje do únorového kola ankety Evropský strom roku.

Letošní vítězný dub získal téměř 9800 hlasů, druhá hrušeň z Uherského Hradiště jich měla asi 8600, bronzová vrba zhruba 5400. Celkem dorazilo bezmála 38 tisíc hlasů.

Vítězný dub roste v Peruci poblíž Dolejšího rybníku. Starý strom je opředený pověstí o setkání knížete Oldřicha a Boženy, pocestným tu dělá společnost již tisíc let. Podle legendy jel v dávných dobách kníže Oldřich ve zdejších lesích na koni a zahlédl u potůčku pod dubem sličnou dívku selského původu Boženu, která prala prádlo. Na první pohled se do ní zamiloval a vzal si ji za ženu. Božena se tak stala kněžnou.

„Letošní ročník ankety Strom roku ukázal, že Češi a Češky mají ke stromům skutečně silný vztah. Do ankety se zapojilo deset finalistů z osmi krajů České republiky, kteří dohromady nasbírali 37 758 hlasů. Každý z nominovaných stromů má svůj příběh, který místní komunitu spojuje napříč generacemi. Těší nás, že se prostřednictvím ankety daří posilovat vztah veřejnosti k přírodě i zajímavým místům, které nás obklopují,“ uvedla koordinátorka ankety Kateřina Bolečková.

Vítězný strom čeká odborná péče, odborné ošetření se dostane i dalším dvěma nejúspěšnějším stromům.

Desítky návrhů

Letos lidé poslali do soutěže 88 návrhů, do finále postoupilo deset kandidátů z osmi krajů. Převládaly lípy a duby, ale mezi finalisty byly také javor, hrušeň, topol a vrba. Hlasovalo se do 5. října, poslední týden byly průběžné výsledky skryté. V tom týdnu zájemci také mohli dát hlas do té doby už jen nejúspěšnějším pěti stromům, které se dostaly do takzvaného superfinále.

Stromem roku 2024 v Česku se stal osmisetletý dub rostoucí v Lukavici na Chrudimsku. Získal přes 9900 hlasů, druhá památná lípa u Roštína na Kroměřížsku jich měla asi 8800. Lidé tehdy poslali bezmála 39 tisíc hlasů.

Oldřichův dub z Peruce stínil knížeti před tisíciletím. Nyní je stromem roku

