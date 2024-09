Odjeďte, radí starosta Špindlerova Mlýna návštěvníkům

Starosta Špindlerova Mlýna doporučil návštěvníkům, aby ještě během soboty opustili toto horské středisko. Existuje riziko, že se Labe mezi městem a Vrchlabím vylije z koryta a hlavní přístupová silnice do střediska bude obtížně průjezdná. Kulminovat by mohlo v neděli ráno, řekl starosta Martin Jandura (Špindlerův Mlýn – město s vizí) před sobotním polednem. Labe v největším krkonošském středisku už přesáhlo hranici třetího stupně povodňové aktivity, tedy stavu ohrožení a dál stoupá.

„S ohledem na to, že se mezi Špindlem a Vrchlabím může vylít voda ze břehů, doporučujeme, aby návštěvníci odjeli. Je to pouze doporučení pro jejich bezpečnost a pohodlí. Apeluji na ně, aby zvážili uvedená rizika, situace bude gradovat,“ upozornil Jandura.

„Hrozí, že by most vlivem velké vody mohl utrpět újmu a tím by došlo k odříznutí Špindlerova Mlýna. Byla by přerušena hlavní pozemní komunikace. Nechci šířit poplašné zprávy, ale tento scénář není vyloučen. Situaci sledujeme, jsme v úzkém kontaktu s vedením kraje a stavebníky, kteří provizorní most zabezpečují,“ přiblížil Jandura. V případě nutnosti jsou podle něj vytipované náhradní trasy, které jsou ale hůře sjízdné.

Aktuální situace ve Špindlerově Mlýně je v sobotu dopoledne podle starosty složitá, ale ne kritická. Voda se většinou zatím drží v korytě, v ohrožených místech je posilována ochrana před velkou vodou.