Díky rychlé reakci a odvaze Jiří Tecl letos v červnu zachránil zraněného muže uvězněného v hořícím autě. Po vážné nehodě u Besednice na Českokrumlovsku se spolujezdci podařilo auto opustit, řidič ale potřeboval pomoc. Zachránce ho i přes potíže dostal akorát včas do bezpečí, za což od policie převzal ocenění Gentleman silnic. „Byl připravený se vrhnout doslova mezi plameny a do tmy, to je velmi výjimečná věc,“ dodal Jan Marek, mluvčí Generali pojišťovny, která spolu s policií ocenění uděluje.
Oceněný zachránce se vrhl mezi plameny, aby vyprostil uvězněného řidiče
