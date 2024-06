Obyvatel Česka ubylo, více lidí se odstěhovalo

Počet obyvatel České republiky za 1. čtvrtletí letošního roku klesl o 41 tisíc na 10,86 milionu. Více lidí zemřelo, než se narodilo. Záporný výsledek vykázala i zahraniční migrace, když se do zahraničí vystěhovalo zhruba 62 300 lidí, desetkrát víc než v prvním čtvrtletí roku 2023. V pátek to oznámil Český statistický úřad (ČSÚ). Počet sňatků, narozených dětí i zemřelých obyvatel se meziročně snížil.

Počet obyvatel se vrátil pod hranici 10,9 milionu obyvatel, na kterou se vyšplhal na konci loňského roku. „Úbytek obyvatel pramenil zejména z vysokého počtu vystěhovalých, jejichž velkou část představovaly osoby, kterým na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádaly si o její prodloužení. Zahraniční stěhování tak skončilo v 1. čtvrtletí zápornou bilancí 31,8 tisíce osob,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Do zahraničí z Česka odešlo na 62 300 lidí, naopak do Česka se přistěhovalo zhruba 30 500 lidí. Podíl na poklesu obyvatelstva mělo i to, že o 9200 lidí více zemřelo, než se narodilo. V letošních prvních třech měsících se narodilo 20 300 dětí, meziročně o 2600 méně, uvedli statistici.