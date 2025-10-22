Novým rektorem ČVUT bude Pěchouček


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Novým rektorem Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) bude odborník na umělou inteligenci Michal Pěchouček. Získal 28 hlasů, pro zvolení bylo potřeba 23 hlasů. Porazil tak děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT Petra Pátu, který získal 14 hlasů a stávajícího prorektora pro řízení kvality ČVUT Radka Holého, který získal tři hlasy. Pěchouček by se měl funkce ujmout od února 2026, předtím ho musí ještě jmenovat prezident Petr Pavel. Funkční období rektora trvá čtyři roky.

Předchozího rektora Vojtěcha Petráčka odvolal z funkce na návrh akademického senátu školy prezident Petr Pavel letos v květnu, Petráček proti rozhodnutí podal správní žalobu. ČVUT od té doby vede prorektor Zbyněk Škvor.

ČVUT má osm fakult, v minulém roce studovalo na univerzitě podle statistiky ministerstva školství asi 18 tisíc studentů. ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Historie školy sahá do roku 1707.

Pro zvolení rektora ČVUT je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů akademického senátu, který má 45 členů. Pěchoučka zvolili senátoři v prvním kole.

Pěchouček je odborník na AI

Pěchouček je profesorem technické kybernetiky a odborník na umělou inteligenci. Působí na Fakultě elektrotechnické (FEL) ČVUT, o post rektora se ucházel i dříve. Je zakladatelem Centra umělé inteligence na FEL ČVUT. Do roku 2024 byl technickým ředitelem ve společnosti Gen Digital, která vznikla spojením antivirových firem Avast a NortonLifeLock. Je mu 53 let, vyplývá z životopisu na webu školy.

„Jsem vděčný za podporu, kterou jsem od senátu dostal. Beru ji s velkou odpovědností, vím, že je to závazek,“ řekl po svém zvolení Pěchouček. Poděkoval svým protikandidátům za to, jak vedli volební kampaň.

Pěchouček věří, že ČVUT potřebuje vizi a zásadní proměnu řízení univerzity, uvedl v debatě kandidátů minulý týden. Chce se zaměřit například na zvýšení počtu kvalitních vědeckých publikací či snížení byrokracie. Podpořit chce například nové začínající akademiky, a to i finančně. Věnovat se chce též prostupnosti mezi studijními programy. Chtěl by, aby ČVUT byla školou první volby pro studenty i vědce, akademiky.

Pěchouček chce klást důraz na automatizování administrativní práce, věnovat se chce i strategii pro důstojné a dostupné bydlení pro studenty. Jednou z priorit je pro něj zodpovědné zavádění inovací a automatizace do výuky, především pak zavádění digitalizace a využívání umělé inteligence, uvedl ve své vizi pro ČVUT. Věnovat se chce i tomu, aby byla univerzita zajímavou volbou pro zahraniční studenty.

