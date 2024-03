Nový způsob sběru odpadu „door-to-door“ je stále populárnější. Obce tak chtějí zvýšit vytříděnost

Své tříděné nádoby na odpad v těchto dnech dostávají také obyvatelé Řevnic u Prahy. Projekt by se tam měl spustit 1. dubna. Starosta Tomáš Smrčka očekává, že lidé budou více třídit a že město také ušetří. „Kapacita sběrných hnízd v Řevnicích je nízká. Z tohoto důvodů musí svozová technika vyvážet častěji (čtyřikrát týdně) a po menších množstvích. Navíc malá kapacita sběrných hnízd je brzo zahlcená,“ říká Smrčka. Z ulic by postupem času měly kontejnery na tříděný odpad zmizet a fungovat by měl jen nový systém sběru. Ten zavádí také v Koněprusech, Karlíku nebo Pardubicích.



Podle starosty Řevnic Tomáše Smrčky se nový způsob třídění městu ekonomicky vyplatí. Směsný odpad ve městě je podle něj z velké části složen stále z odpadu, který by se mohl vytřídit a dále využít. Směsný odpad je mnohem dražší na svoz a uložení nebo likvidaci. S vyšší vytříděností se tak sníží jeho hmotnost a tedy i cena.

Lidé více recyklují

V jiných městech už systém funguje a například v Litni tak začali lidé třídit až o 60 procent více. Podle tamního starosty Tomáše Jurajdy za tím stojí i fakt, že nádoby na třídění mají lidé blízko, rovnou u svého domu.

To potvrzují i zkušenosti z Trutnova. „Výsledky jsou nad očekávání. Za rok se snížil objem směsného komunálního odpadu o 330 tun,“ řekla ČT tisková mluvčí Trutnova Michaela Dědková. Tam tento způsob třídění používají už od začátku roku 2023. „Chceme co nejvíce odpadu vytřídit, aby jej co nejméně skončilo na skládce. Nejen, že je to ekologické, ale vede nás k tomu i finanční hledisko, jelikož cena za odpad uložený na skládku neustále roste,“ dodala.