Klášter svatého Jiří v areálu Pražského hradu se přibližuje rekonstrukci, kterou pražskému arcibiskupství před rokem povolil Vatikán. Arcibiskupství a společnost ze skupiny miliardáře Karla Komárka zakládají společnou firmu Georgiana. Spolupráci už podle mluvčí KKCG, investora projektu, schválil antimonopolní úřad. „Děláme průzkumné práce, snažíme se to tam zaměřit a také pracujeme na studii,“ sdělila. Nyní platí arcidiecéze kvůli chátrání vůbec prvního kláštera v Čechách ročně milionovou pokutu.
Nejstarší český klášter je o krok blíž rekonstrukci
3 minuty