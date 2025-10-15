Kvůli vážné dopravní nehodě je u Lovosic uzavřena dálnice D8 ve směru na Prahu. Kamion při nehodě srazil chodce, který zraněním podlehl, vyplývá z informací policie a Národního dopravního informačního centra.
Nehoda uzavřela dálnici D8 ve směru na Prahu
„Z důvodu smrtelné dopravní nehody, kdy došlo ke střetu chodce a kamionu, je uzavřena dálnice D8 ve směru na Prahu u Lovosic v úseku skleněného tubusu,“ uvedla policie. Podle ní je na dálnici dlouhá kolona, dopravu policisté odklánějí na sjezd u Řehlovic.
Jak dlouho omezení potrvá, není jasné.