Na nový seznam psychoaktivních látek zařadila vláda HHC

Vláda rozhodla o novém seznamu psychoaktivních látek. Zařadila na něj kanabinoid HHC a některé jeho deriváty. Předpis upravuje seznam látek, u kterých se zkoumá jejich nebezpečnost. Pokud by byla nízká, mohly by se zařadit mezi nové psychomodulační látky a mohl by začít jejich regulovaný prodej.

Od ledna bude účinný zákon s regulací psychomodulačních látek. Podle normy vedle seznamu zakázaných návykových substancí budou existovat ještě další dva seznamy. Jeden má obsahovat právě nové psychoaktivní látky s neznámými dopady, které by se nejvýš dva roky zkoumaly. Při potvrzení nízkého rizika by se pak mohly zařadit na seznam psychomodulačních substancí, které bude možné za přísných podmínek prodávat dospělým.

„To je přesně to, čeho jsme chtěli dosáhnout – aby to na jedné straně nebylo kriminalizováno, ale aby k tomu v žádném případě nemohli mít přístup děti a mladiství. Jsme první v Evropě, kdo zvolil tuto cestu. Věřím, že budeme inspirací,“ uvedl Hladík. Dodal, že se Česko vydalo správnou cestou. Lidovci se přitom dříve proti regulovanému prodeji stavěli, požadovali zákaz HHC.

Rizikové produkty by si dospělí mohli koupit ve speciálních prodejnách

Soupis a doprovodné předpisy posoudí Evropská komise. Válek minulý týden uvedl, že notifikace seznamu by mohla být hotová do konce letošního roku či začátkem příštího roku a příslušných nařízení nejpozději do 1. července. Po vyřízení by se HHC a další látky mohly začít prodávat.

Podle zákona by si méně rizikové produkty mohli koupit dospělí ve specializovaných prodejnách, kam by nesměly děti. E-shopy by mohly mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech by byl zakázaný. Zboží by se kontrolovalo. Zákazníci by dostali informace o složení a doporučených dávkách.