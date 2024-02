Ministerstvo po zatýkání v nemocnicích zastavilo dotace za miliardu, píší Seznam Zprávy

Prohlídek provedla NCOZ 36 v jedenácti městech v Česku, v domácnostech a kancelářích podezřelých a ve dvou vedeních nemocnic. Kvůli podezření z korupce policisté zadrželi celkem deset lidí. Podle serveru Seznam Zprávy byl mezi nimi třeba dnes už bývalý ředitel Krajské zdravotní Petr Malý a jeho obchodní náměstek Pavel Voral nebo šéf jihlavské nemocnice Lukáš Velev. Dále jde o zástupce firem, které do nemocnic dodávaly techniku a další zdravotnické pomůcky, dodal server.

„Hned, jak jsme obdrželi informace o zásahu, zastavili jsme financování projektů Krajské zdravotní a jihlavské nemocnice z evropských zdrojů,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková. Celkově jde o patnáct projektů. Hešíková následně řekla, že korupční kauza nemusí být nutně spojena se všemi projekty. Resort podporu zastavil plošně do doby, dokud nebude mít od NCOZ konkrétní informace o tom, jakých z nich se korupční kauza mohla dotknout.

Úřad evropského veřejného žalobce v pondělí uvedl, že mezi zdravotnické vybavení, kterého se věc týká, patřily operační stoly, zařízení pro laparoskopické a artroskopické operace, endoskopy, defibrilátory, chirurgické vrtačky a ventilátory. Předem určení dodavatelé měli podle vyšetřování možnost podílet se na vytváření zadávací podmínek v systému řízení veřejných zakázek ještě před jejich vyhlášením. Zakázky tak byly vytvořeny na míru daným dodavatelům.

Kraj Vysočina zatím neřeší odvolání ředitele jihlavské nemocnice

Zatímco představenstvo Krajské zdravotní v Ústí nad Labem ředitele Malého z funkce ještě v den zásahu odvolalo, hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS a STO) v úterý oznámil, že krajská rada se zatím šéfa Nemocnice Jihlava Lukáše Veleva nechystá odvolat. To, že je mezi lidmi, které policie v pondělí zadržela, hejtman přímo nepotvrdil. „Zatím jsme tu záležitost (odvolání) řešili jen teoreticky, počkáme. Máme tam nějaké období, kdy může policie kohokoli zadržet na nějaké období. Předpokládáme, že to 48 hodin nějakým způsobem vyřeší a pak předpokládáme, že rozhodne dozorový orgán nebo státní zastupitelství o tom, jaké opatření bude učiněno,“ řekl Schrek.

Vedením nemocnice jsou kvůli nepřítomnosti ředitele Veleva, který je v čele nemocnice od roku 2010, pověřeni jeho náměstci.

Zadržení podle hejtmana důvodem k odvolání není. „To se může stát komukoli z nás,“ podotkl s tím, že další kroky kraje, který je zřizovatelem jihlavské nemocnice, nechce předjímat. Pokud by ale došlo i k obvinění, byl to podle něj už vážný důvod Velevův případný konec řešit. Až na základě informací od policie bude kraj také rozhodovat o mimořádné kontrole v nemocnici. „Vlastně ani nevíme, v čem problém v tuto chvíli tkví, takže ani nevíme, na co bychom se měli zaměřit,“ řekl Schrek. Běžná plánovaná finanční kontrola se v nemocnici konala naposledy v roce 2022.

Zásah NCOZ trval podle mluvčí Nemocnice Jihlava Moniky Zachrlové v pondělí přibližně od šesté ráno do pozdních večerních hodin. Pro pacienty fungovala nemocnice během zásahu policie bez omezení. „Pouze nebylo možné dostat se na ředitelství. Teď už se v něm pracuje normálně,“ popsala Zachrlová.