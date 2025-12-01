Malá Beáta bojuje s nádorem mozku i časem, pomáhá celá komunita

3 minuty
Původně malý úraz se nakonec ukázal jako život ohrožující choroba. Čtyřletá Beáta Dvořáková nejprve upadla při couvání s nákupním košem, později ochrnula na pravou polovinu těla. Vyšetření následně odhalilo rostoucí nádor na jejím mozku, který se nedá chirurgicky odstranit. Podle lékařů byla naděje na dožití jen devět měsíců, cílená léčba by však mohla přidat několik dalších. Rodiče proto rozjeli sbírku na pomoc své dceři, chtějí, aby Beáta poznala svou sestru, která se má narodit na přelomu února a března 2026. Pomáhají jim také jejich sousedi z obce, místní škola v Chotýšanech dokonce uspořádala charitativní večer a běh.