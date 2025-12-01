Malá Beáta bojuje s nádorem mozku i časem, pomáhá celá komunita


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Malá Beáta bojuje s nádorem mozku i časem
Zdroj: ČT24

Původně malý úraz se nakonec ukázal jako život ohrožující choroba. Čtyřletá Beáta Dvořáková nejprve upadla při couvání s nákupním košem, později ochrnula na pravou polovinu těla. Vyšetření následně odhalilo rostoucí nádor na jejím mozku, který se nedá chirurgicky odstranit. Podle lékařů byla naděje na dožití jen devět měsíců, cílená léčba by však mohla přidat několik dalších. Rodiče proto rozjeli sbírku na pomoc své dceři, chtějí, aby Beáta poznala svou sestru, která se má narodit na přelomu února a března 2026. Pomáhají jim také jejich sousedi z obce, místní škola v Chotýšanech dokonce uspořádala charitativní večer a běh.

Výběr redakce

Kdo nebude práci ministra zvládat, z vlády odejde, říká Havlíček

Kdo nebude práci ministra zvládat, z vlády odejde, říká Havlíček

před 1 mminutou
Prodej elektronických cigaret zasáhla regulace

Prodej elektronických cigaret zasáhla regulace

před 26 mminutami
Putin podepsal rozpočet na další čtyři roky. Přes třetinu výdajů jde na „obranu“

Putin podepsal rozpočet na další čtyři roky. Přes třetinu výdajů jde na „obranu“

před 39 mminutami
Malá Beáta bojuje s nádorem mozku i časem, pomáhá celá komunita

Malá Beáta bojuje s nádorem mozku i časem, pomáhá celá komunita

před 1 hhodinou
Záplavy na Sumatře nepřežilo asi šest set lidí

Záplavy na Sumatře nepřežilo asi šest set lidí

08:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Umělá inteligence pomáhá silničářům s náledím

Umělá inteligence pomáhá silničářům s náledím

před 1 hhodinou
Výbuchy poškodily další tanker s vazbami na Rusko

Výbuchy poškodily další tanker s vazbami na Rusko

před 1 hhodinou
Srbský válečný zločinec unikl trestu útěkem na Ukrajinu, bojuje za Rusko

Srbský válečný zločinec unikl trestu útěkem na Ukrajinu, bojuje za Rusko

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Kdo nebude práci ministra zvládat, z vlády odejde, říká Havlíček

Kandidát na ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček v Interview ČT24 hovořil o vznikající vládě a prioritách vlády v energetice. „Hnutí ANO udělá všechno proto, aby jednotliví ministři svou práci zvládli. Pokud to někdo zvládat nebude, tak z vlády odejde,“ uvedl. „Nestrkáme hlavu do písku, ale kdo je bez viny, ať hodí kamenem. (...) Nejsme ze situace s Filipem Turkem (Motoristé sobě) nadšení, ale ctíme pravidla vznikající koalice,“ dodal. V rozhovoru s moderátorkou Terezou Řezníčkovou také uvedl, že si je vědom možného sporu s Bruselem ohledně cen emisních povolenek.
před 1 mminutou

Malá Beáta bojuje s nádorem mozku i časem, pomáhá celá komunita

Původně malý úraz se nakonec ukázal jako život ohrožující choroba. Čtyřletá Beáta Dvořáková nejprve upadla při couvání s nákupním košem, později ochrnula na pravou polovinu těla. Vyšetření následně odhalilo rostoucí nádor na jejím mozku, který se nedá chirurgicky odstranit. Podle lékařů byla naděje na dožití jen devět měsíců, cílená léčba by však mohla přidat několik dalších. Rodiče proto rozjeli sbírku na pomoc své dceři, chtějí, aby Beáta poznala svou sestru, která se má narodit na přelomu února a března 2026. Pomáhají jim také jejich sousedi z obce, místní škola v Chotýšanech dokonce uspořádala charitativní večer a běh.
před 1 hhodinou

Umělá inteligence pomáhá silničářům s náledím

Silničáři na Vysočině a v Plzeňském kraji používají od letošní zimní sezony nové informační systémy. Snadněji se díky nim dozví, kde hrozí náledí, a je proto potřeba poslat sypače. V Plzeňském kraji aplikace zpracovává údaje z meteostanic a předpovědi počasí. Model AI pak zobrazí pravděpodobnost nutnosti zimní údržby na konkrétním úseku silnice. Také kraj Vysočina využívá podobný systém. Jeho program sbírá data o počasí přímo ze sypačů, takže silničáři můžou lépe plánovat výjezdy a rychleji reagovat na změnu počasí. Pomáhají také data z meteostanic, které mají zabudovaná čidla ve vozovkách. Ta měří teplotu a vlhkost povrchu a dispečeři tak už nemusí vysílat sypače jen na kontrolní jízdu. Informace v tomto kraji navíc pomáhají také záchranářům, ale i běžným řidičům. Ti se dozvědí, kde se zrovna sypače pohybují.
před 1 hhodinou

Tržby e-shopů za Black Friday meziročně vzrostly o osm procent

Ve výprodejích k černému pátku (Black Friday) utratili Češi na internetu za celý poslední listopadový týden přibližně 8,5 miliardy korun, oproti loňsku asi o osm procent více, řekl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška. Slevová akce Black Friday byla oficiálně v pátek 28. listopadu, obchodníci ji ale prodlužují, podle APEK většinou právě na týden.
před 4 hhodinami

Schodek rozpočtu činil v listopadu 232,4 miliardy korun

Schodek státního rozpočtu se v listopadu prohloubil o 49,3 miliardy korun a dosáhl 232,4 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. Je to nejnižší schodek za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový deficit na konci listopadu 259,2 miliardy korun. Na celý rok je naplánovaný schodek 241 miliard korun, loni skončil rozpočet deficitem 271,4 miliardy korun.
14:10Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Soud v Ostravě zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška

Krajský soud v Ostravě zamítl návrh na vydání předběžného opatření na ochranu domu v osadě Bedřiška v Ostravě Mariánských Horách. Vyplývá to z rozhodnutí, které soud zveřejnil. Na domě zůstávají demonstranti. Mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská řekla, že podobné rozhodnutí očekávali, budou ho respektovat, což ale neznamená konec protestní akce.
11:23Aktualizovánopřed 5 hhodinami

ODS opouští i senátor za českobudějovický obvod Sýkora, míří za Kubou

ODS opouští senátor za českobudějovický obvod Zbyněk Sýkora. Přidá se k jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, který připravuje vznik nového hnutí. Senátor se tak stal dalším významným jihočeským politikem, který opouští občanské demokraty. Sýkora svůj odchod odůvodňuje tím, že do politiky vstupoval právě kvůli Kubovi, a ne kvůli ODS.
před 6 hhodinami

Česká družice VZLUSAT-2 splnila svou misi, pak shořela v atmosféře

Družice VZLUSAT-2 ukončila svou misi, při které pořídila jako první česká družice snímky České republiky ve vysokém rozlišení. Poté postupně klesala, až sestoupila do atmosféry, kde shořela. Družice byla na oběžné dráze přibližně čtyři roky.
před 6 hhodinami
Načítání...