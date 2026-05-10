Landovský má hlídat závazky vůči NATO. Opozice mluví o trafice


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Vláda zřídí post zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO
Vláda má v pondělí rozhodnout o zřízení postu zmocněnce pro plnění závazků vůči Aliancii, kterým se má stát bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Ten říká, že může Česku pomoci zkušenostmi z NATO i z domácí obranné politiky. Opozice ale novou funkci označuje za zbytečnou trafiku a upozorňuje, že potřebné odborníky už má ministerstvo obrany i české zastoupení v Bruselu. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítá, že by šlo o „koryto“, Landovský má podle něj radit bez nároku na další plat.

„Kuriozita do kuloárů druhé kategorie,“ říká ke sporu o summit NATO Landovský
Jakub Landovský

Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil

Izraelské útoky zabily v Libanonu nejméně sedm lidí, útočil i Hizballáh

Loď s hantavirem dorazila k přístavu na Kanárských ostrovech

V místních volbách v Anglii uspěli Reform UK a Zelení, propadli labouristé

WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, loď míří k Tenerife

Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě" z Ukrajiny

Příměří větší klid na frontě nepřineslo, hlásí z Ukrajiny zpravodajka ČT

Koalice se pře o parametry celostátního referenda

Léčba Čechů v zahraničí loni stála přes 1,7 miliardy. Roste zájem o polské zubaře

České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat Kanceláře zdravotního pojištění (KZP). Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí.
Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil

Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení několika sparťanských hráčů v sobotu nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Policie incident vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za které hrozí až dva roky vězení.
„Domškoláků“ přibývá. Kvůli nespokojenosti se systémem či psychickým potížím

Stále více dětí školou povinných se učí doma. V posledním školním roce do režimu domácího vzdělávání nastoupilo přes sedm a půl tisíce žáků. To je podle dat ministerstva školství (MŠMT) nejvyšší číslo od roku 2005, kdy byla tato forma výuky oficiálně zavedena. Tehdy se cestou individuálního vzdělávání vydalo pouze 546 dětí. Za stoupajícím trendem může stát celkově větší počet žáků základních škol či psychické problémy dětí. I přes svou nejednotnou formu je tato možnost nenároková a děti i tak absolvují povinné přezkoušení.
Koalice se pře o parametry celostátního referenda

Vláda připravuje návrh na zavedení celostátního referenda, k jehož přijetí se zavázala v programovém prohlášení. Na podrobnostech se ale hnutí ANO a SPD neshodují – předmětem debaty je, kolik lidí by mělo k volebním urnám přijít, aby byl výsledek hlasování platný. Zatímco ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) požaduje, aby se pro danou otázku vyslovila minimálně čtvrtina všech voličů, předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) prosazuje nižší počet. Koalice nicméně potřebuje i podporu opozice, protože jde o zákon ústavní.
VideoPolitické spektrum: SNK Evropští demokraté, Stačilo!, Národní demokracie

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 9. května přijali René Živný (SNK Evropští demokraté), Jana Turoňová (Stačilo!) a Jan Sedláček (Národní demokracie). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
VideoSpáleniště v Českém Švýcarsku projde přirozenou obnovou

Oheň přírodu u Rynartic zdevastoval, další stromy mohou ještě padat, přístup na spáleniště proto hlídají hasiči. Území v Českém Švýcarsku zasažené několikadenním požárem však projde přirozenou obnovou, bez zásahu člověka. Spálené jehličnany nahradí nejprve břízy, pod těmi pak začnou růst další druhy. Správci národního parku chtějí, aby se příroda zotavila sama, podobně jako po požárech v dřívějších letech.
Video„Kuriozita do kuloárů druhé kategorie,“ říká ke sporu o summit NATO Landovský

Vláda Andreje Babiše (ANO) brzy splní závazek Aliance dát na obranu dvě procenta HDP, ideální by to bylo už v letos. V Interview ČT24 to uvedl budoucí vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský, který chce zabránit „resortismu“. Na summit do Ankary by podle něj měl jet předseda vlády – zažil však i summity, kde se vystřídali prezident a premiér. Klíčový je národní konsenzus, míní Landovský. Spojenci podle něj spor vnímají jako „kuriozitu do kuloárů druhé kategorie“. Pořad moderoval Daniel Takáč.
