Jsme predátoři a potřebujeme být drážděni, vysvětluje psychoterapeut fascinaci zločinem

Média podle Drbohlava věnují případu vraždy v Klánovickém lese velkou pozornost proto, že „zlo“ se velmi dobře prodává. Veřejnost podle něj takové případy fascinují. „Zjednodušeně proto, že jsme predátoři. Jsme závislí na svých biochemických procesech, potřebujeme být drážděni, potřebujeme mít kontakt s něčím, co je rozrušující, co nás aktivizuje a díky čemu můžeme vnitřně trénovat určitou ostražitost,“ vysvětlil.

Je každý schopen zabít?

Často je citován výrok klinického psychologa a soudního znalce Slavomila Hubálka, že každý člověk je schopen zabít. Drbohlav podotýká, že Hubálkovo přesvědčení vychází z celé řady různých výzkumů a historických zkušeností popisujících, co s člověkem dokáží udělat krizové podmínky. „Jako je věznění, koncentrační tábory,“ uvedl jako příklad.

Ve chvíli, kdy jedinec začne ztrácet své jistoty, cítí se být ohrožen, je schopen sáhnout po násilí. „Popřípadě i po útoku a vraždě. A neznamená to, že všichni jsme hypotetickými vrahy,“ upozornil.

Vydávání zbrojních průkazů v Česku je dle Drbohlava příkladné pro svět, kde je možné je získat mnohem snadnějším způsobem. „Bylo by asi dobré posílit složku psychologického posouzení, to se ale dostáváme do takové sci-fi oblasti, když jsme v době, kdy nejsou psychologové a psychiatři,“ míní.

Provádět psychologické testy by možná bylo dle Drbohlava vhodné i u zájemců o řidičské průkazy. „To je sama o sobě také vražedná zbraň. Náš fokus se snadno zaměří na střelné zbraně, ale do rukou ne úplně stabilních lidí se mnohdy dostávají mnohem nebezpečnější nástroje,“ okomentoval.