Je chyba, že neznáme alespoň základní důvody rozhodnutí, komentuje Vávra podmínku za opakované znásilnění

Soudní senát musel už v jednací síni veřejně odůvodnit své rozhodnutí, a je proto určitou chybou, že až dosud základní důvody neznáme, komentoval prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra případ opakovaného znásilnění dívky, za které dostal pachatel podmíněný trest. V Interview ČT24 Vávra řekl, že soud mohl vydat třeba tiskovou zprávu, ve které by důvody znovu shrnul. Zároveň dodal, že se stále pracuje na písemném vyhotovení rozsudku, které je vždy podrobnější.

Odvolací soud ve výše zmíněném případu znásilnění je podle něj v podobné situaci v tom smyslu, že už veřejně musel v jednací síni popsat důvody, které ho k rozhodnutí vedly. „On teď už nemusí mlčet, může to zopakovat kdykoliv jindy.“

„Rád poukazuji na kolegu Šotta v kauze Čapí hnízdo. Rozhodnutí jeho senátu sice nakonec neobstálo v očích vrchního soudu, ale tím, že přes hodinu trpělivě novinářům vysvětloval, proč rozhodli, jak rozhodli, tak myslím, že veřejnost přijala to rozhodnutí podstatně klidněji, než kdyby prostě zavřel dveře jednací síně a mlčel,“ míní Vávra.

Prezident soudcovské unie zároveň dodal, že podle něj nejde o chybu vedení soudu nebo tiskové mluvčí, nýbrž že tiskovou zprávu či stručné shrnutí musí připravit přímo soudní senát. Za ideální by pak považoval, pokud by sám soudce předstoupil před novináře a rozhodnutí vysvětlil.

„Bohužel stále jsme v situaci, že nevíme, co k té změně odvolací soud vedlo. Přestože odvolací soud musel ty základní důvody říct ve veřejném zasedání, to znamená, že soudci byli shodnuti na základních důvodech změny, a především druhu trestu, přesto jsme se do teď nedozvěděli, alespoň ty nosné důvody. To si myslím, že trochu chyba je,“ konstatoval Vávra.

Vávra: Důvody mohly být příliš intimní

Prezident soudcovské unie zároveň připustil, že důvody možná mohou být příliš citlivé, než aby je soud zveřejnil. „Problém je, že ty důvody možná mohou spočívat v některých intimních informacích uvnitř rodiny oběti, nebo dokonce ve vztahu k oběti samotné. A tady je (možná) střet dvou principů, kdy by hrozila další viktimizace té nešťastné dívky… nevím. Ale i to mohl Krajský soud v Brně říct –⁠⁠⁠⁠⁠ my bychom rádi, ale…“, dodal Vávra.

„Problém je v tom, že při jednání u soudu samotného, pokud mám dobré informace, byl všehovšudy jeden novinář, který pokrýval tu kauzu, a ten ty základní důvody musel slyšet. Ale my všichni ostatní jsme odkázáni na jeho kusou zprávu, jak to viděl on sám,“ uzavřel Vávra s tím, že bude třeba počkat na písemné vyhotovení rozsudku, v němž je argumentace vždy podstatně bohatší.

Případ prověřuje ministerstvo spravedlnosti, které by, pokud by zjistilo porušení zákona, mohlo podat stížnost k Nejvyššímu soudu. Rozsudek si vyžádalo také Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, které zváží podání dovolání.

Libor Vávra mluvil v Interview ČT24 také o tom, jak se znásilnění v Česku trestá, jaké se objevují v pohledu na tento trestný čin stereotypy či co přinese redefinice znásilnění. Celý rozhovor ve videu v úvodu článku.