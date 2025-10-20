Rozdělování ministrů a ministerstev byl možná nešikovný začátek vyjednávání o vládě ANO, SPD a Motoristů, míní Jan Zahradil, který je expertem pro zahraniční záležitosti Motoristů sobě. Aktuálně se proto podle něj jednání zaměřila na programy a programové průniky. Naopak ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nevěří, že se o programech jedná doopravdy, podle něj jde jen o snahu „přikrýt“ problémy se sestavováním vlády a o tom, kdo dostane které křeslo a kdo komu ustoupí, se jedná velmi intenzivně dál. Oba politici se pak shodli, že dost možná vláda na první pokus nevznikne stejně, jako tomu bylo v letech 2006 a 2017. Hosté v Duelu ČT24 moderovaném Janou Peroutkovou řešili také budoucnost elektromobilů, vznik „Spojených států evropských" nebo spolupráci s Čínou.
Hra o ministry pokračuje, míní Dvořák. Vyjednávání o vládě začalo možná nešikovně, řekl Zahradil
před 29 mminutami|Zdroj: ČT24
40 minut