Hokej stmelí jen dočasně, míní historik. Hovořit o „národním pocitu“ je přehnané, říká sociolog

„Až slavení obrovského úspěchu našich hokejistů opadne, společnost se zase rozdělí, jako to bývá vždy,“ podotkl Kolář. „Ale máme tu šanci na několik dalších sportovních akcí, které společnost mohou zase svým způsobem spojit, ať už je to mistrovství Evropy ve fotbale, nebo potom olympijské hry. Záleží ale, jestli to dojde k úspěchu, nebo ne,“ doplnil.

Herzmann upozornil, že nejde o radost českého národa jako celku. „Hodně lidí má radost, hodně lidí se alespoň chvilku dívalo buď na zápasy, či na oslavy. Pro tuto část společnosti je to dodávka endorfinu, je to pozitivní signál, který posouvá část společnosti spíše k optimismu. Ale je tu i druhá část národa, které je to úplně jedno, hokej je nezajímá, možná jím dokonce pohrdají,“ popsal. Hovořit tak o nějakém „národním pocitu“ je podle něj přehnané.