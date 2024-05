Nepřehlédnutelní maskoti na mistrovství. V kostýmech Boba a Bobka jsou akrobaté a tanečníci

Agentura má celkem třicet akrobatů. Ti mají pro každý zápas určité scénáře, zcela se jich držet ale nejde. „Je těžké jim přesně říct, co mají dělat, protože nikdy nevíte, co se stane,“ poznamenal Lanouette.

„Chceme to udržet v tajnosti. Nechceme, aby lidé věděli, co se pod kostýmem skrývá, a je to tak lepší pro děti i fanoušky,“ sdělil manažer maskotů Christopher Lanouette.

Pravidelně se maskoti také objevují na hlavní atrakci, kterou je kostka nad ledem. Tam režisér mistrovství světa Martin Zahálka zařazuje nejen je, ale i některé fanoušky. To se stalo třeba páru převlečenému za Old Shatterhanda a Rybanu. Během zápasu je kamera zabrala na kostku a doplnila i známou hudbou z filmu.

Režisér tak reaguje na dění na ploše i na atmosféru v hledišti. Připravený musí být na cokoliv – i na variantu, že plánovaný nápad nakonec nevyjde. „Víte, že to bude super vtip pro arénu a lidé budou totálně pobaveni, objede to sociální sítě. Ale do toho se vám to na ledu serve. A když všechno tohle přejdeme a vtípek stále držíme, tak se ten člověk sebere a jde na záchod,“ směje se Zahálka.