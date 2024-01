Hejtmani a vláda se blíží dohodě na rozpočtovém určení daní. Kraje by mohly dostávat ze sdílených daní o šest miliard víc

Hejtmani a zástupci vlády se výrazně přiblížili dohodě na novém rozpočtovém určení daní. Nejpozději za tři roky by měly kraje dostávat víc z DPH i z daní z příjmu, oproti letošku zhruba o šest miliard. Do výše peněz taky promluví kritéria jako délka silnic nebo počet žáků středních škol. Jak zjistila Česká televize, s návrhem souhlasí většina hejtmanů.

Dohodu ale podporují i další hejtmani. „Navrhujeme, kdyby to ideálně šlo po dvou miliardách každý rok, protože základní deficit je někde kolem šesti. Aby to zůstalo tak, že žádný kraj úplně netratí,“ okomentoval hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Návrh by nerozporovala ani opozice

Podle nových pravidel by měly kraje dostávat víc peněz z daňových příjmů podle počtu obyvatel, délky silnic, ale třeba i podle toho, kolik mají na svém území posádek záchranné služby nebo urgentních příjmů.

Pokud se hejtmani s vládou v březnu na novém rozdělení daní pro kraje domluví, mohli by ho poslanci začít ve sněmovně schvalovat během jara. Návrh by nerozporovala ani sněmovní opozice. „Pokud se kraje shodnou, tak my to jako hnutí ANO podpoříme,“ ujistila místopředsedkyně poslanců ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Šéf Asociace krajů Martin Kuba chce do začátku března najít podporu pro dohodu mezi co největším počtem hejtmanů.