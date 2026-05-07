Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu na druhý


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze třetího na druhý. Od soboty, kdy požár v národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na třetí, v oblasti pokračují v zásahu. Poté, co vyhlásí likvidaci požáru a ukončení zásahu, požářiště předají správě národního parku.

Aktuální plochu požářiště ve středu večer odhadli hasiči na přibližně dva hektary, původně zasahovali na více než sto hektarech. Jednotky z jiných krajů se postupně vracejí na základny, další odjedou ve čtvrtek ráno, uvedli hasiči na webu.

V náročném skalním terénu pokračují specializované hasební práce. S likvidací některých ohnisek u skalních převisů, kam není možné dopravit vodu shora, nasadili hasiče se specializací lezec. „Ti se do nepřístupných míst slaňují a provádějí hašení přímo ve stěně,“ dodali. Přes noc znovu hlídaly požářiště i drony.

Ve středu si jeden ze zasahujících hasičů poranil koleno. „Zraněný byl transportován do nemocnice k ošetření a následně propuštěn do domácího léčení,“ uvedl mluvčí hasičů Václav Pilný.

Policisté společně s vyšetřovateli hasičů a kynology se psy vycvičenými na vyhledávání zdrojů hoření zjišťují příčinu požáru a prověřují, zda mohlo jít o úmysl, či nedbalost.

Oheň vzplál v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tentokrát ale požár zasáhl desetkrát menší území.

V obchodním centru v Praze 4 někdo odpálil bankomat

V obchodním centru v Praze 4 někdo nad ránem odpálil bankomat, uvedla policie. Po pachatelích pátral psovod a vrtulník, na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena.
Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů. Navrhuje vzít jim možnost zavázat nižší instanci k tomu, jak má rozhodnout. Právě to se stalo v kauze Čapí hnízdo. Opozice vidí za postupem resortu snahu zabránit možnému budoucímu potrestání premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr Jeroným Tejc (za ANO) krok hájí tím, že po něm volají obhájci.
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Sněmovní opozice zamezila zahájení závěrečného schvalování vládní novely k rozpočtům. K návrhu, jehož hlavní částí je formální vynětí řady státních výdajů z deficitu rozpočtu, se poslanci vrátí příští středu. Poslanci odhlasovali odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, novelu ještě posoudí Senát. Do závěrečného schvalování pak poslali zavedení předporodního rodičovského příspěvku. Sněmovna nepokračovala v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Schůzi podle dohod klubů ukončila.
Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl kolem 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Někteří hasiči se postupně vracejí na základny. Přes noc zůstane na místě pět dobrovolných jednotek a hasiči z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje, řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát ve středu toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Senátoři odmítli snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Horní komora podpořila novelu, která má zejména lidem se zrakovým postižením zvýšit komfort při volbách s výjimkou komunálních.
VideoPovinnou kastraci toulavých koček podpořila vláda, samosprávy mají výhrady

Obce zřejmě budou muset na svoje náklady kastrovat toulavé kočky. Plánuje to chystaná novela, kterou tento týden podpořila vláda. Dle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) si obce samy rozhodnou, jak „nejlépe řídit i tu svoji výši nákladů spojenou s útulky nebo odchytem“. Sdružení místních samospráv přitom požadovalo, aby náklady hradil stát. „Malé obce to určitě potrápí v rozpočtu (…), nemáme žádný aparát, který by ty odchyty prováděl,“ uvedla starostka a místopředsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jaroslava Mikáčová (STAN). Podle ní může rovněž dojít k záměně opuštěného a chovného zvířete. Na to myslí novela, podle níž by kastrované kočky mělo odlišit zkrácení ucha.
Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
