Green Deal je hrubě nedopracovaná záležitost, říká Janišová za Demokratickou stranu zelených

Já bych to trošičku otočila. Já si myslím, že obecně tři stěžejní témata jsou pochopitelně migranti, válka na Ukrajině a potom přijetí eura. Ale za mě osobně a za stranu, za kterou kandiduji, jsou to bezesporu práva zvířat.

Já bych řekla, že nic není zadarmo. Protože samozřejmě na jedné straně nám to pomáhá udržet se v rámci určitého společenství, udržet si svoji pozici vůči zbytku světa. Na druhé straně to s sebou přináší určitá omezení, především třeba co se týče našich výrobků a podobně nebo dodržování určitých pravidel a podobně. Ale znovu, nic není zadarmo.

Když jste zmínila euro, tak přijmout, nebo nepřijmout v České republice?

Můj osobní názor je, že ano, přijmout. Protože jednak, když bylo přijato euro na Slovensku, ačkoliv byly různé prognózy na téma, jak jim to rozvrátí hospodářství a podobně, tak nic podobného se nestalo. A zadruhé se domnívám, že jestliže je společenství, jako je Evropská unie, pak by mělo mít jednu měnu.

Když jste zmínila ty priority nebo ta hlavní témata v předvolební kampani, zkusme to přenést do toho, co byste chtěli v Evropském parlamentu prosazovat a čemu byste naopak chtěli bránit?

Já budu poněkud monotématická. Pochopitelně bychom chtěli prosazovat daleko větší zaměření na práva zvířat. Samozřejmě vím, že Evropský parlament již přijal nějaké zákony, balíček opatření a podobně. Nicméně, domnívám se jednak, že je to krásnými slovy napsáno něco, co není úplně potom příliš prosaditelné do praxe, respektive ne všechno z toho. A zadruhé bych ráda našla nějakou cestu, jak to, co se v Evropském parlamentu podaří, řekněme a doufejme, uplatnit nebo vytvořit, aby bylo pak přenositelné na ostatní státy Evropské unie.

Měla by se Evropská unie rozšiřovat?

Domnívám se, že v tuto chvíli, v této politické situaci, je potřeba takzvaně zatáhnout za ruční brzdu. Ale na druhé straně, obecně si myslím, že ano, ale až se vyjasní určité další vztahy.

Které?

No především válka na Ukrajině a samozřejmě migranti jsou také velké téma. Ale tam si myslím, že to není takový problém. Tam je potřeba si jasně stanovit, co by se mělo dělat a jak by se k nim mělo přistupovat.

To už se dotýkáme azylové migrační politiky. Nedávno schválený migrační pakt, jak ho hodnotíte? Je to něco, co bude v praxi fungovat? Co je dostatečné, nebo ne?

Já se opět domnívám, že je to schválený soubor věcí, které se dají těžko uplatnit v praxi. Myslím si, že především by nejen Evropská unie, ale jednotlivé státy měly dbát na to, aby mezi migranty byli, ne zejména, ale určitě pouze lidé – když nepočítám matky s malými dětmi – dospělí pracující jedinci, kteří by pracovali, kteří by přinášeli něco nejen sobě, ale i té zemi, do které migrovali.

Zásadní v tomto kontextu jsou pravidla mezinárodní ochrany, která jsou dána mezinárodním právem.

Ano, ale já si myslím, že úplně nerozlišují státy, které jsou na vnějším okraji Evropské unie, a na ty, které jsou uprostřed. Tyto státy se na to dívají každý svým pohledem a každý jinak.