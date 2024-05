Evropská unie je mrtvý projekt, říká Vrabel z Česká republika na 1. místě!

Zástupci všech stran a hnutí, které letos kandidují do Evropského parlamentu, dostávají postupně prostor na ČT24. Lídr kandidátky Česká republika na 1. místě! a předseda hnutí Ladislav Vrabel má za nejdůležitější téma těchto voleb do Evropského parlamentu mír v Evropě. Ačkoli zásadně odmítá poskytování zbraní Ukrajině, kterou napadlo Rusko, nebrání se humanitární pomoci ukrajinským občanům nebo uprchlíkům. EU samotnou má za mrtvý projekt, který by se měl změnit na čistě ekonomické uskupení států.

Jak hodnotíte dvacet let našeho členství v Evropské unii?

Za mě je to docela katastrofa, abych se přiznal. My jsme do Evropské unie šli s tím, že nám říkali, že to pro nás bude znamenat, že budeme ve společenství zemí, které jsou svobodné, a budeme díky tomu mít výhody. Že budeme svobodně obchodovat, že budeme svobodně cestovat, lidi budou moct jet třeba za prací nebo se stěhovat po Evropské unii. Ale to, co z toho vzniklo, tak jak to vidím, je nějaký politický moloch, který nám na ekonomické úrovni rozděluje peníze na to, co můžeme dělat, co nemůžeme dělat, to znamená skrze dotace. V podstatě řídí ekonomiku, to znamená, my jsme se posunuli z toho volného trhu, který měl být, někam do centrálně řízené ekonomiky, která nefunguje.

Na úrovni politické jsme ztratili svobodu. Vidíte to sám třeba v oblasti energetiky, má to být v naší kompetenci, ale náš premiér říká: musíme počkat na celoevropské řešení. Do toho dostáváme v rámci migrace z Evropy tu dočasnou ochranu, kterou jsme tady přijali pro Ukrajince, to je také z dílny Evropské unie. Takže to, že se z České republiky stalo Česko-Ukrajinsko, je z velké části také z dílny Evropské unie.

Co se týče hospodářství, skoro žádné podniky nám už dneska nepatří, Česká republika je rozkradena. A když se podíváme na Evropskou unii, protože jsem žil v Británii, žil jsem v Německu, hodně cestuju po Evropě, tak když se podívám na Evropu, tak se dneska stává takovým skoro už chalífátem, nebo je na cestě k tomu, aby se z ní stal chalífát. To, co nám dnes Evropská unie nabízí, je, aby Česká republika v podstatě skončila tak, jak jsme ji doteď znali. Takže za mě to je katastrofa.

Vy říkáte, že se Česká republika v mnoha ohledech vzdala své suverenity. V podstatě to udělala dobrovolně, čili je na místě z toho vinit nějakým způsobem Evropskou unii, nebylo to dobrovolné české rozhodnutí?

Ne. Řekněme si, co to je Evropská unie. Evropská unie není něco, co by mělo existovat. To měla být jenom dohoda zemí, ne nový subjekt, a on z toho vznikl nový subjekt. Takže původně to měla být dohoda mezi státy a teď vznikl nový subjekt. Takže za mě by tenhle subjekt měl skončit a měli bychom se zase vrátit k tomu, že jsme samostatné státy, které mají mezi sebou nějaké dohody. Ty dohody mohou samozřejmě být buď uzavřené na bilaterálních úrovních, jedna země s jednou zemí, nebo i na úrovni sedmadvacítky, to není problém, ale musí to být férová dohoda mezi všemi zeměmi, ne nový politický subjekt.