Do hlubinného úložiště zamíří i jaderný odpad z nových bloků Dukovan

Postupně má ale všechen odpad, i s palivem ze dvou nových bloků, směřovat do hlubinného úložiště. Vzniknout by mohlo na čtyřech místech. Doporučenými lokalitami jsou Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch.

„Zajímá nás, jestli je ten horninový masiv dostatečně velký. Samozřejmě nás zajímají i další vlastnosti, jako například jeho rozpukanost, zda a jak rychle teče voda a tak dále. Na některých lokalitách se můžeme dostat až do hloubky jednoho kilometru, ale základem budou několikasetmetrové vrty do hloubky úložiště,“ uvedl ředitel Správy úložišť radioaktivního odpadu Lukáš Vondrovic.

To finální má být vybráno v roce 2028, samotné úložiště by se mělo začít stavět v roce 2050. Náklady na vybudování komplexu by podle odhadů mohly přesáhnout sto miliard korun. Povolení ke geologickým vrtům má vydat ministerstvo životního prostředí.